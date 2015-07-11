تشکیل ۱۲۱ پرونده تخلفات داروخانه ها/ ارسال ۷۸ پرونده به دادسرا

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر سهيلا عبدلی در تشریح برنامه ‏ها و ماموریت اداره دارو در مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت ‏محور، گفت: بازرسی داروخانه ‏های خصوصی و دولتی تحت پوشش دانشگاه در ساعات صبح، عصر، شب و روزهای تعطیل؛ نظارت بر توزیع داروهای خاص، تک‏ نسخه‏ ای و ریتالین توسط داروخانه ‏های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ بررسی سوابق داروخانه و صدور تذکر کتبی و اخطار کتبی در رابطه با تخلفات داروخانه؛ مکاتبات رأی کمیسیون ماده ۱۱ داروخانه ‏ها با سازمان تعزیرات در خصوص تخلفات دارویی داروخانه‏ ها؛ ارسال پرونده‏ های اتهامی عطاری‏ ها و فروشگاه ‏ها به دادسرای ناحیه ۱۹ جرایم پزشکی؛ بررسی و آماده ‏سازی پرونده داروخانه‏ ها و طرح تخلفات در کمیسیون قانونی دانشگاه (ماده ۲۰)؛ اخذ دستور قضائی حکم بازدید از مکان ‏های نگهداری و فروش غیرمجاز دارو از دادسرای ناحیه ۱۹ جرایم پزشکی؛ از جمله این اقدامات بوده است.

وی افزود: شناسایی مراکز غیرمجاز بسته ‏بندی یا عرضه داروهای غیرمجاز و قاچاق؛ امحاء داروهای مکشوفه قاچاق و غیرمجاز با اخذ حکم قضایی از مراجع ذی‏ صلاح؛ بازرسی مراکز غیرمجاز عرضه داروهای غیرمجاز و قاچاق (فروشگاه ‏های مکمل و عطاری ‏ها) در معیت سازمان اصناف، تعزیرات و نیروی انتظامی؛ بازرسی از مراکز سطح عرضه مکمل‏ های قاچاق و تقلبی؛ بازرسی از مراکز سطح عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و تقلبی؛ جمع ‏‏آوری تمامی اقلام آرایشی و بهداشتی و مکمل ‏های غذایی و دارویی قاچاق و تقلبی از سطح عرضه؛ معرفی متخلفین و عرضه‏ کنندگان اقلام سلامت‏ محور قاچاق و تقلبی به مراجع قضائی؛ از دیگر برنامه ها و فعالیت های اداره داروی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

عبدلی همچنين گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت ‏محور، در سال گذشته ارائه داد.

۱۹۰۹ مورد بازرسی از داروخانه‏ های تحت‏ پوشش نظارتی در سال ۹۳

۱۹۰ مورد تحویل و تنظیم صورت جلسه داروهای خارج از فهرست و قاچاق در سال ۹۳

۲۲۶ مورد بررسی تخلفات دارویی و صدور اخطار به داروخانه‏ های تابعه در سال ۹۳

۲۴ مورد شرکت در جلسه دادگاه و دادسرا و تعزیرات در ارتباط با تخلفات دارویی در سال ۹۳

۱۲۱ مورد پرونده مطروحه در کمیسیون ماده ۲۰ در خصوص تخلفات داروخانه‏ ها و موارد خاص در سال ۹۳

۱۱۰ مورد امحاء داروهای مکشوفه قاچاق از داروخانه ‏ها و کشفیات نیروی انتظامی در سال ۹۳

۱۰۳ مورد بازدید مشترک با تعزیرات، اصناف، نیروی انتظامی، کارشناسان معاونت‏ های درمان و بهداشت از داروخانه‏ ها و مراکز غیرمجاز عرضه دارو در سال ۹۳

۷۸ مورد ارسال پرونده تخلفات دارویی به دادسرا در سال ۹۳

کشف ۲۹۲۸ قلم داروهای شیمیایی مکشوفه (به‏ جز داروهای تحت‏ کنترل، مخدر و روانگردان) معادل ۴۹۳۳۰۰۰۰۰ ریال (چهارصد و نود و سه میلیون و سیصد هزار ریال) در سال ۹۳

کشف ۵۵ قلم داروهای تحت کنترل، مخدر و روانگردان معادل ۲۵۳۴۹۲۱۶۰ ریال (دویست و پنجاه و سه میلیون و چهارصد و نود و دو هزار و صد و شصت ریال) در سال ۹۳

کشف ۱۵۸۶ قلم مکمل‏ های غذایی، دارویی و رژیمی معادل ۲۹۱۳۰۰۰۰۰ ریال (دویست و نود و یک میلیون و سیصد هزار ریال) در سال ۹۳

۴۷۲ مورد بازرسی از داروخانه‏ های تحت پوشش نظارتی در سه‏ ماه اول سال ۹۴

۳۴ مورد تحویل و تنظیم صورت جلسه داروهای خارج از فهرست و قاچاق مکشوفه توسط نیروی انتظامی و ارجاع موارد به مراجع قضایی در سه ‏ماه اول سال ۹۴

۱۷ مورد بررسی تخلفات دارویی و صدور اخطار به داروخانه‏ های تابعه در سه‏ ماه اول سال ۹۴

۸ مورد شرکت در جلسه دادگاه و دادسرا و تعزیرات در ارتباط با تخلفات دارویی در سه‏ ماه اول سال ۹۴

۳۰ مورد امحاء داروهای مکشوفه قاچاق از داروخانه‏ ها و کشفیات نیروی انتظامی در سه ‏ماه اول سال ۹۴

۱۶ مورد بازدید مشترک با تعزیرات، اصناف، نیروی انتظامی، کارشناسان معاونت ‏های درمان و بهداشت از داروخانه‏ ها و مراکز غیرمجاز عرضه دارو تحت پوشش نظارتی در سه‏ ماه اول سال ۹۴

۱۱ مورد ارسال پرونده تخلفات دارویی به دادسرا در سه‏ ماه اول سال ۹۴

مدير اداره نظارت بر امور داروی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در مورد آثار زیانبار قاچاق کالاهای سلامت ‏محور و خطرات استفاده از فرآورده ‏های قاچاق و غیرمجاز، افزود: به دلیل عدم اطلاع از شرایط ورود و نگهداری اقلام قاچاق و غیرمجاز به لحاظ حفظ سلامت عمومی جامعه، قابلیت مصرف انسانی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه خطر قاچاق کالاهای سلامت محور به سلامت مردم آسیب می رساند، گفت: منشأ تولید اقلام قاچاق و غیرمجاز نامعلوم است و بسته ‏بندی آن‏ها ممکن است گویای شرکت تولیدکننده واقعی نباشد. همچنین، شرایط نگهداری و حمل و نقل داروهای قاچاق و غیرمجاز قبل از مصرف مشخص نیست.

به گفته عبدلی، مصرف اقلام قاچاق و غیرمجاز بی‏ کیفیت و سمی گاهی باعث بروز عوارض جانبی جبران‏ ناپذیری می‏ شود و کسی پاسخگوی بروز مشکلات و عواقب ناشی از مصرف آن‏ها نیست.

وی افزود: برخی از داروهای قاچاق و غیرمجاز از قبیل داروهای لاغری به صورت دست‏ ساز در داخل کشور تحت شرایط غیر استاندارد تهیه می ‏گردند و شامل داروهای روان‏ گردان و مخدر بوده و اعتیادآور هستند و باعث نارسایی‏ های کبدی و کلیوی و حتی مرگ زودرس می ‏گردند.