تشکیل ۱۲۱ پرونده تخلفات داروخانه ها/ ارسال ۷۸ پرونده به دادسرا

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر سهيلا عبدلی در تشریح برنامه ها و ماموریت اداره دارو در مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور، گفت: بازرسی داروخانه های خصوصی و دولتی تحت پوشش دانشگاه در ساعات صبح، عصر، شب و روزهای تعطیل؛ نظارت بر توزیع داروهای خاص، تک نسخه ای و ریتالین توسط داروخانه های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ بررسی سوابق داروخانه و صدور تذکر کتبی و اخطار کتبی در رابطه با تخلفات داروخانه؛ مکاتبات رأی کمیسیون ماده ۱۱ داروخانه ها با سازمان تعزیرات در خصوص تخلفات دارویی داروخانه ها؛ ارسال پرونده های اتهامی عطاری ها و فروشگاه ها به دادسرای ناحیه ۱۹ جرایم پزشکی؛ بررسی و آماده سازی پرونده داروخانه ها و طرح تخلفات در کمیسیون قانونی دانشگاه (ماده ۲۰)؛ اخذ دستور قضائی حکم بازدید از مکان های نگهداری و فروش غیرمجاز دارو از دادسرای ناحیه ۱۹ جرایم پزشکی؛ از جمله این اقدامات بوده است.
وی افزود: شناسایی مراکز غیرمجاز بسته بندی یا عرضه داروهای غیرمجاز و قاچاق؛ امحاء داروهای مکشوفه قاچاق و غیرمجاز با اخذ حکم قضایی از مراجع ذی صلاح؛ بازرسی مراکز غیرمجاز عرضه داروهای غیرمجاز و قاچاق (فروشگاه های مکمل و عطاری ها) در معیت سازمان اصناف، تعزیرات و نیروی انتظامی؛ بازرسی از مراکز سطح عرضه مکمل های قاچاق و تقلبی؛ بازرسی از مراکز سطح عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و تقلبی؛ جمع آوری تمامی اقلام آرایشی و بهداشتی و مکمل های غذایی و دارویی قاچاق و تقلبی از سطح عرضه؛ معرفی متخلفین و عرضه کنندگان اقلام سلامت محور قاچاق و تقلبی به مراجع قضائی؛ از دیگر برنامه ها و فعالیت های اداره داروی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.
عبدلی همچنين گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور، در سال گذشته ارائه داد.
۱۹۰۹ مورد بازرسی از داروخانه های تحت پوشش نظارتی در سال ۹۳
۱۹۰ مورد تحویل و تنظیم صورت جلسه داروهای خارج از فهرست و قاچاق در سال ۹۳
۲۲۶ مورد بررسی تخلفات دارویی و صدور اخطار به داروخانه های تابعه در سال ۹۳
۲۴ مورد شرکت در جلسه دادگاه و دادسرا و تعزیرات در ارتباط با تخلفات دارویی در سال ۹۳
۱۲۱ مورد پرونده مطروحه در کمیسیون ماده ۲۰ در خصوص تخلفات داروخانه ها و موارد خاص در سال ۹۳
۱۱۰ مورد امحاء داروهای مکشوفه قاچاق از داروخانه ها و کشفیات نیروی انتظامی در سال ۹۳
۱۰۳ مورد بازدید مشترک با تعزیرات، اصناف، نیروی انتظامی، کارشناسان معاونت های درمان و بهداشت از داروخانه ها و مراکز غیرمجاز عرضه دارو در سال ۹۳
۷۸ مورد ارسال پرونده تخلفات دارویی به دادسرا در سال ۹۳
کشف ۲۹۲۸ قلم داروهای شیمیایی مکشوفه (به جز داروهای تحت کنترل، مخدر و روانگردان) معادل ۴۹۳۳۰۰۰۰۰ ریال (چهارصد و نود و سه میلیون و سیصد هزار ریال) در سال ۹۳
کشف ۵۵ قلم داروهای تحت کنترل، مخدر و روانگردان معادل ۲۵۳۴۹۲۱۶۰ ریال (دویست و پنجاه و سه میلیون و چهارصد و نود و دو هزار و صد و شصت ریال) در سال ۹۳
کشف ۱۵۸۶ قلم مکمل های غذایی، دارویی و رژیمی معادل ۲۹۱۳۰۰۰۰۰ ریال (دویست و نود و یک میلیون و سیصد هزار ریال) در سال ۹۳
۴۷۲ مورد بازرسی از داروخانه های تحت پوشش نظارتی در سه ماه اول سال ۹۴
۳۴ مورد تحویل و تنظیم صورت جلسه داروهای خارج از فهرست و قاچاق مکشوفه توسط نیروی انتظامی و ارجاع موارد به مراجع قضایی در سه ماه اول سال ۹۴
۱۷ مورد بررسی تخلفات دارویی و صدور اخطار به داروخانه های تابعه در سه ماه اول سال ۹۴
۸ مورد شرکت در جلسه دادگاه و دادسرا و تعزیرات در ارتباط با تخلفات دارویی در سه ماه اول سال ۹۴
۳۰ مورد امحاء داروهای مکشوفه قاچاق از داروخانه ها و کشفیات نیروی انتظامی در سه ماه اول سال ۹۴
۱۶ مورد بازدید مشترک با تعزیرات، اصناف، نیروی انتظامی، کارشناسان معاونت های درمان و بهداشت از داروخانه ها و مراکز غیرمجاز عرضه دارو تحت پوشش نظارتی در سه ماه اول سال ۹۴
۱۱ مورد ارسال پرونده تخلفات دارویی به دادسرا در سه ماه اول سال ۹۴
مدير اداره نظارت بر امور داروی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در مورد آثار زیانبار قاچاق کالاهای سلامت محور و خطرات استفاده از فرآورده های قاچاق و غیرمجاز، افزود: به دلیل عدم اطلاع از شرایط ورود و نگهداری اقلام قاچاق و غیرمجاز به لحاظ حفظ سلامت عمومی جامعه، قابلیت مصرف انسانی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه خطر قاچاق کالاهای سلامت محور به سلامت مردم آسیب می رساند، گفت: منشأ تولید اقلام قاچاق و غیرمجاز نامعلوم است و بسته بندی آنها ممکن است گویای شرکت تولیدکننده واقعی نباشد. همچنین، شرایط نگهداری و حمل و نقل داروهای قاچاق و غیرمجاز قبل از مصرف مشخص نیست.
به گفته عبدلی، مصرف اقلام قاچاق و غیرمجاز بی کیفیت و سمی گاهی باعث بروز عوارض جانبی جبران ناپذیری می شود و کسی پاسخگوی بروز مشکلات و عواقب ناشی از مصرف آنها نیست.
وی افزود: برخی از داروهای قاچاق و غیرمجاز از قبیل داروهای لاغری به صورت دست ساز در داخل کشور تحت شرایط غیر استاندارد تهیه می گردند و شامل داروهای روان گردان و مخدر بوده و اعتیادآور هستند و باعث نارسایی های کبدی و کلیوی و حتی مرگ زودرس می گردند.
نظر شما