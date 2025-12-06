به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در دیدار با مادران شهدا با تقدیر از مقام والای مادران، همسران و فرزندان شهدا گفت: شهید ذخیره الهی انسان برای دنیا و آخرت است.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه انسان در دنیا بسیاری چیزها جمع میکند اما همه در دنیا میماند، افزود: آنچه برای انسان افتخار در دنیا و ذخیره آخرت است، مقام شهید است و شما خانوادههای شهدا صاحب این ذخیره عرشی و ارزشمند هستید.
نماینده مقام معظم رهبری در استان بوشهر، خانواده شهدا را نور چشم مردم ایران دانست و گفت: این سفارش امام راحل و تأکید همیشگی مقام معظم رهبری است.
وی همچنین سلام گرم رهبر معظم انقلاب را به خانوادههای شهدا ابلاغ کرد و افزود: ایشان همیشه دعاگوی خانوادههای معظم شهدا هستند.
