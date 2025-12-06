به گزارش خبرگزاری مهر، نقی زهی روز شنبه در این دیدار گفت: جمهوری اسلامی ایران و ترکیه، از روابط دیرینه اقتصادی بهره‌مند هستند و از مشترکات فرهنگی و تاریخی برخوردار می‌باشند، بنابراین از حضور سرمایه‌گذاران ترکیه در این استان و شهر تبریز استقبال می‌کنیم.

نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: معتقدم بهترین راه برای جذب سرمایه‌گذاری، حفظ و نگه داشت سرمایه‌گذاران موجود است چراکه بهترین روش برای درک شرایط استفاده از تجربه سرمایه‌گذاران موجود می‌باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی یادآور شد: ضمن مراجعه حضوری در بازدید از سرمایه گذاران خارجی در استان و مشکلات آنان احصاء و برطرف می‌گردد.

نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: در چارچوب فرایندهای قانونی، به صورت کامل از حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این استان حمایت کاملی انجام خواهیم داد، تاکید وزیر اقتصاد و استاندار آذربایجان شرقی نیز بر حمایت از سرمایه‌گذاران نکته مثبتی در جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌رود.

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌شرقی ادامه داد: برای تسهیل در امور سرمایه‌گذاری، مجوزهای بی‌نام در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری تعریف شده است تا سرمایه‌گذاران وارد چرخه اداری و فرایند بروکراسی نشوند، آذربایجان‌شرقی نیز به لحاظ موقعیت جغرافیایی و پیرامونی با کشورهای مختلف، بازار مصرف بزرگی را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان فراهم می‌نماید.