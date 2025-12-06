  1. استانها
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۹

زهی: آذربایجان‌شرقی برای حضور سرمایه‌گذاران ترکیه ظرفیت بی نظیری دارد

تبریز- مدیر کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی در دیدار با معاون اقتصادی کنسولگری ترکیه در آذربایجان‌شرقی، ظرفیت‌های این استان را برای سرمایه‌گذاران خارجی بی‌نظیر توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نقی زهی روز شنبه در این دیدار گفت: جمهوری اسلامی ایران و ترکیه، از روابط دیرینه اقتصادی بهره‌مند هستند و از مشترکات فرهنگی و تاریخی برخوردار می‌باشند، بنابراین از حضور سرمایه‌گذاران ترکیه در این استان و شهر تبریز استقبال می‌کنیم.

نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: معتقدم بهترین راه برای جذب سرمایه‌گذاری، حفظ و نگه داشت سرمایه‌گذاران موجود است چراکه بهترین روش برای درک شرایط استفاده از تجربه سرمایه‌گذاران موجود می‌باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی یادآور شد: ضمن مراجعه حضوری در بازدید از سرمایه گذاران خارجی در استان و مشکلات آنان احصاء و برطرف می‌گردد.

نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: در چارچوب فرایندهای قانونی، به صورت کامل از حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این استان حمایت کاملی انجام خواهیم داد، تاکید وزیر اقتصاد و استاندار آذربایجان شرقی نیز بر حمایت از سرمایه‌گذاران نکته مثبتی در جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌رود.

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌شرقی ادامه داد: برای تسهیل در امور سرمایه‌گذاری، مجوزهای بی‌نام در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری تعریف شده است تا سرمایه‌گذاران وارد چرخه اداری و فرایند بروکراسی نشوند، آذربایجان‌شرقی نیز به لحاظ موقعیت جغرافیایی و پیرامونی با کشورهای مختلف، بازار مصرف بزرگی را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان فراهم می‌نماید.

