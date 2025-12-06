به گزارش خبرگزاری مهر، نواب قائدی، صبح شنبه با اعلام خبر پایان موفقیت‌آمیز تعمیرات اضطراری و نوسازی تجهیزات ایستگاه برق سراج، اظهار کرد: به دنبال عملکرد سیستم‌های حفاظتی و تشخیص نقص فنی در سیم‌پیچ‌های ترانس قدرت این ایستگاه، عملیاتی سنگین و حساس در روز جمعه ۱۴ آذرماه آغاز شد که با سرعت و دقتی مثال‌زدنی به سرانجام رسید.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس افزود: همزمان با تعمیرات ترانس، با نگاهی آینده‌نگرانه به افق ۱۴۰۵، بازسازی اساسی (اورهال) کلیدهای قدرت و خروجی‌های ایستگاه نیز انجام شد تا با تقویت زیرساخت‌ها، پایداری ولتاژ و آرامش خاطر شهروندان شیرازی تضمین شود.

قائدی با تاکید بر اینکه این موفقیت حاصل کار تیمی و هماهنگی دقیق بخش‌های مختلف بوده است، از زحمات ویژه دست‌اندرکاران این پروژه تقدیر کرد و گفت: متأسفانه مطلع شدیم روز چهارشنبه، در حین انجام وظیفه و خدمت‌رسانی در استان بوشهر، یکی از پرسنل زحمتکش و فداکار شرکت تعمیرات نیرو دچار سانحه شده و جان به جان‌آفرین تسلیم کرده است.

وی خاطرنشان کرد: این حادثه تلخ بار دیگر نشان داد که روشنایی خانه‌های ما، گاه به قیمت جان‌فشانی عزیزانی به دست می‌آید که در سخت‌ترین شرایط ایمنی و محیطی کار می‌کنند. اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده داغدار ایشان و مجموعه بزرگ صنعت برق، از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی مسئلت دارم.