مادر شهید محمد پرکوهی تجلیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدعلی رجبی صبح شنبه در این مراسم اظهار کرد: مادران شهدا با ایثار و فداکاری خود نه تنها برای کشورمان بلکه برای نسل‌های آینده درسی بزرگ از صبر و استقامت و ولایتمداری به یادگار گذاشته‌اند.

وی اضافه کرد: شهید محمد پرکوهی با جان فشانی خود در راه اسلام و وطن، تجلی گر افتخار و شجاعت است و اکنون اینجا هستیم تا قدردانی از مادر بزرگوارش که در تربیت چنین فرزندی سهیم بوده است انجام دهیم.

رئیس عقیدتی سیاسی پایگاه نیز با اشاره به روحیه ایمان و فداکاری که در خانواده‌های شهدا جریان دارد افزود: حضرت ام‌البنین به عنوان مادر شهدا کربلا الگویی از فداکاری و عشق به ولایت است.

حجت‌الاسلام خردمند مؤدب افزود: مادر شهید پرکوهی نیز همچون آن بانوی بزرگوار از بزرگترین افتخارات این دیار است به با دلی سرشار از محبت به اسلام و انقلاب اسلامی فرزند خود را برای دفاع از آرمان‌های انقلاب فدا کرد.

در پایان توسط مسئولین ستاد بازسازی عتبات عالیات استان بوشهر از پرچم مرقد مطهر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) رو نمایی که مورد استقبال کارکنان و خانواده آنها قرار گرفت.