پخش نمایش رادیویی «خانواده بایرامی» به کارگردانی میرطاهر مظلومی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، «خانواده بایرامی» عنوان نمایش رادیویی است که به کارگردانی میرطاهر مظلومی قرار است از رادیو نمایش پخش شود. این نمایش رادیویی ماجراهای بایرام و نصرت ۲ باجناق همیشه در حال جدل را دنبال می‌کند. جایی که بایرام پس از از دست دادن شغلش روحیه‌اش را می‌بازد و خان‌ننه مادربزرگ او تصمیم می‌گیرد او را به خانه خود ببرد؛ تصمیمی که آغازگر اتفاقات طنزآمیز تازه‌ای می‌شود.

این نمایش رادیویی هر روز ساعت یک پخش می‌شود و بازپخش آن همان روز ساعت ۱۰ صبح خواهد بود.

«خانواده بایرامی» با نویسندگی روح‌الله نوری و تهیه‌کنندگی اشرف‌السادات اشرف‌نژاد تولید شده و نرگس موسی‌پور طراحی افکت‌های آن را انجام داده است. رضا طاهری نیز مسئولیت صدابرداری آن را بر عهده دارد.

در بخش اجرا، نوشین حسن‌زاده، ناهید مسلمی، مهدی طهماسبی، محمدرضا علی، نازنین مهیمنی، سیما خوش‌چشم، شیما جانقربان، بهادر ابراهیمی، مینو جبارزاده، فرشید صمدی‌پور و مونا صفی نقش‌های مختلف داستان را اجرا می‌کنند و میرطاهر مظلومی نیز علاوه بر کارگردانی در نقش اصلی نمایش حضور دارد.

شنوندگان می‌توانند این نمایش را از رادیو نمایش روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۷.۵ مگاهرتز دریافت کنند.