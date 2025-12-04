به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، نمایش رادیویی «زخم تیغ ریش‌تراشی» از مجموعه «دو نفره‌ها!» نوشته اوژن لابیش، جمعه ۱۴ آذر روی آنتن رادیو نمایش می‌رود.

این اثر را داریوش مودبیان ترجمه و کارگردانی کرده و همراه با رامین پورایمان به‌عنوان بازیگر در آن حضور دارد. گویندگی و روایت بخش‌های نمایش نیز بر عهده سهیلا غفاری راد است. ضمن اینکه رضا طاهری صدابردار و نرگس موسی پور و محمدرضا قبادی فر افکتور این برنامه هستند.

داستان نمایش درباره صبح روز عروسی مردی میانسال است که قرار بود نوکرش او را از خواب بیدار کند، اما هر دو خواب می‌مانند. داماد شخصاً اصلاح را آغاز می‌کند و در پی دخالت‌های نابهنگام نوکر و بی‌احتیاطی‌های خودش، چند بار صورتش را با تیغ می‌بُرد و روی زخم‌ها پنبه می‌گذارد؛ رخدادی که آغازگر سلسله‌ای از موقعیت‌های کمیک و خنده‌دار و تأخیر در آماده‌سازی عروسی می‌شود.

«زخم تیغ ریش تراش» ساعت ۸:۳۰ صبح روز جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ پخش می‌شود و تکرار آن در همان روز، ساعت‌های ۱۶ و ۲۳ خواهد بود.