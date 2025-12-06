صالحی امیری: فرهنگ مقدمه توسعه انسانی و راه عبور از مشکلات کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری ظهر شنبه در حاشیه آئین افتتاح چهارمین هفته فرهنگی خمین «برآستان آفتاب» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جامعه امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به امید، انسجام و وفاق نیاز دارد و انتظار مردم از دولت کارآمدی است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به جایگاه فرهنگی و تاریخی استان مرکزی افزود: این استان دیار مشاهیر و فرهنگ است و یاد و نام امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در آن همواره گرامی داشته میشود.
وی ضمن عذرخواهی از مردم استان مرکزی بابت برخی کمبودها تصریح کرد: دولت با همراهی مجلس و مدیران کشور تلاش میکند تا بخشی از مشکلات و مطالبات مردم را پاسخ دهد و باور داریم که با انسجام، رفاه و همدلی میتوانیم از چالشها عبور کنیم.
صالحیامیری ادامه داد: استان مرکزی نه تنها صنعتی بلکه فرهنگی است و تمدن هفتهزار ساله این خطه نشان میدهد که مردمانی متدین و با فضیلت در آن زندگی میکنند و در حوزه مشاهیر فرهنگی یکی از استانهای برتر کشور به شمار میرود.
وی گفت: توسعه انسانی به معنای تولید ارزشهای بنیادی جامعه، انقلاب و نظام است و فاصله گرفتن از این مسیر موجب آسیبهای اجتماعی خواهد شد به همین دلیل توسعه فرهنگی باید در اولویت قرار گیرد تا زمینهساز توسعه انسانی و اجتماعی شود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان مرکزی بیان کرد: مدیریت جوان و باانگیزه این استان در کنار نمایندگان مجلس با همدلی در مسیر توسعه حرکت میکنند و آینده این خطه را روشن میبینم.
صالحیامیری بیان کرد: امشب در استانداری مرکزی نشست ویژهای با مدیران استان برای بررسی سازوکارهای توسعه گردشگری برگزار خواهد شد و نتایج این سفر به اطلاع مردم خواهد رسید.
