۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۸

وضعیت هوای تهران دوباره قرمز شد؛ بارش‌ها از فردا آغاز می‌شود

یک مقام مسئول سازمان هواشناسی با بیان اینکه هوای تهران امروز در وضعیت آلودگی قرمز قرار دارد، گفت: با این حال از فردا به‌تدریج بارش باران در شهر تهران آغاز می‌شود.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: هوای تهران امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر)، در وضعیت آلودگی قرمز قرار دارد و شاخص کیفیت هوا در حال حاضر حدود ۱۵۰ است.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، صبح فردا (دوشنبه، ۱۷ آذر) نیز شاخص آلودگی هوا در تهران همچنان در محدوده بالایی باقی خواهد ماند. با این حال، از فردا به‌تدریج بارش باران در شهر تهران آغاز می‌شود که این امر می‌تواند به کاهش محسوس غلظت آلاینده‌ها کمک کند.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: بارندگی در تهران شرایط جوی را به‌صورت محسوس بهبود خواهد داد و انتظار می‌رود با نفوذ سامانه جدید، روند کاهش غلظت آلاینده‌ها سرعت گیرد. همچنین، در بخش‌های غربی کشور، از شمال غرب تا غرب، بارش‌ها از امروز آغاز شده است.

وی ادامه داد: فردا تقریباً در اغلب نقاط استان‌های غرب کشور بارندگی خواهیم داشت و این شرایط ناپایدار تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: وضعیت جوی کشور از بعدازظهر فردا تا پایان هفته به‌تدریج بهبود پیدا می‌کند و با ادامه بارش‌ها در مناطق غربی و بارش باران در تهران، شرایط جوی به سمت پایداری نسبی حرکت خواهد کرد.

زهره آقاجانی

    • رزا IR ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      سلام، این (از فردا) شبیه همون (از شنبه) هست، با حدس و گمان که نمیشه مدیریت کرد، تهران از اول مهر تا الان شاید 5 الی 10 دقیقه بارش خیلی خفیف داشته، باید برای مدیریت همه جوانب از قبیل وضعیت فعلی و امکانات رو درنظرگرفته و برنامه های جایگزین داشت
    • پریسا IR ۲۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      اولین بارون با این آلودگی هوا خیلی خطریه
    • IR ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      با وضعیت قرمز الودگی چرا مدارس رو دوباره حضوری کردین؟هنوز بارانی نیومده

