آغاز بارش‌های سنگین تا ساعاتی دیگر؛ ورود دو سامانه بارشی پیاپی به کشور

کارشناس هواشناسی گفت: از ساعاتی دیگر بارش‌های سنگین در مناطق غربی و شمال‌غرب آغاز خواهد شد و از روز جمعه (۲۱ آذر)، سامانه بارشی دیگری از جنوب‌غرب کشور وارد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساناز جعفری، کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به آخرین وضعیت جوی کشور گفت: تا فردا (یکشنبه، ۱۵ آذر) جو آرام و پایدار در سطح کشور حاکم است که این وضعیت موجب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی و کلان‌شهرها شده است.

وی افزود: از فردا سامانه بارشی جدیدی از بخش‌های غرب و شمال‌غرب وارد کشور می‌شود و بارش‌ها ابتدا در نواحی شمال‌غرب و غرب آغاز خواهد شد.

برای روز دوشنبه (۱۷ آذر) نیز این سامانه تقویت می‌شود و بر اساس پیش‌بینی‌ها در نیمه غربی کشور، از جمله استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی و قم بارندگی رخ می‌دهد.

جعفری بیان کرد: در استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و مناطق غربی استان اصفهان نیز فعالیت این سامانه بارشی مورد انتظار است. به‌تدریج در سواحل غربی خزر و استان‌های گیلان، مازندران، زنجان، قزوین، البرز و تهران نیز بارندگی پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به نقشه‌های پیش‌بینی بارش هواشناسی ادامه داد: در نقشه‌ها، میزان مجموع بارش‌های کشور طی دو تا سه روز آینده نمایش داده شده است. بارندگی‌ها ابتدا در نیمه غربی و سپس در نواحی مرکزی، بخش‌هایی از جنوب، شمال و شمال شرق کشور نیز ادامه می‌یابد.

این کارشناس سازمان هواشناسی تصریح کرد: هشدار سطح نارنجی هواشناسی نیز به دلیل شدت بارش‌ها برای بخش‌هایی از استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، مناطق غربی استان اصفهان و همچنین مناطقی از استان‌های مرکزی، همدان و زنجان صادر شده است.

به گفته وی، در ارتفاعات البرز در استان‌های قزوین، البرز و تهران نیز بارش‌ها شدت بیشتری خواهد داشت و احتمال آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه‌های فصلی از روز دوشنبه تا چهارشنبه وجود دارد.

جعفری در پایان خاطرنشان کرد: از روز پنجشنبه (۲۰ آذر) و برای روز جمعه، سامانه بارشی دیگری از بخش‌های جنوب‌غرب کشور وارد می‌شود و مجدداً برخی مناطق را تحت تأثیر بارش قرار خواهد داد.

    • محسن IR ۰۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      73 10
      پاسخ
      دلمون از بارون تنگ شده
      • پرسپولیس قلب ایرانی IR ۰۶:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        23 11
        سلام ایران یک برانکو میخواد قله میره روزبه میاره که داخل استقلال یک دقیقه بازیش نمیدن
    • آریا IR ۰۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      28 29
      پاسخ
      بله ،شما درست میگوئید ولی خنده دار
      • سبحان IR ۰۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        5 0
        نه توی منطقه کلات نادری بارون بارید و ایشالا به بقیه جاها هم میرسه
    • محمد IR ۰۶:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      51 8
      پاسخ
      انشالله خداوند باران رحمتش رو از ایران دریغ نکنه ، همه با هم دعا کنیم ، مردم و دولت هم باید بفکر نگه داری محیط زیست و طبیعت باشند و اونو آلوده نکنن وگرنه باران هم نخواهد آمد
    • IR ۰۶:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      38 8
      پاسخ
      انشالله باران برف بیاد دعا کنید ...وخدارو در هر حال احوالی بودید شکرکنید...
    • میرمحمدرضاموسوی DE ۰۶:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      25 2
      پاسخ
      سمت شهرهای جنوبی فارس یعنی لامرد وگراش و لار سیل اومده در حالی که در نقشه هواشناسی اعلامی توسط سازمان هواشناسی هیچ ابری آنجا نشان داده نشده بود و این یعنی الکی بودن گزارش‌های صدا و سیما!! ؟
      • حسین IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        0 0
        من لامردم کی سیل اومد که نفهمیدم ؟
    • ناشناس IR ۰۷:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      28 12
      پاسخ
      انشاالله خداوند نعمت باران را برای ما بفرست
    • IR ۰۷:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      25 8
      پاسخ
      خدایا شکر
    • Goli US ۰۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      12 1
      پاسخ
      خداییش دلیل این نباریدنها چی میتونه باشه!؟
      • نسل جدید US ۲۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        0 0
        با کمی تامل میفهمی به چه دلیل. وقتی کشور آب نداره. سد خشک شده. و منابع آبی تبخیر شدن. تو فصولی که نیازی نبود تبخیر بشن. درحال حاضر آبی وجود نداره که تبخیر بشه و تو جو تبدیل به ابر بشه و پس از تکثیر و بارور شدنش، تو جو توسط سرد شدن باعث نزولات جوی بشه.
    • IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      22 5
      پاسخ
      دلم واسه بارون تنگ شده
    • IR ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      18 17
      پاسخ
      به به به به چه بارونی داره نمیاد
    • H r s ga IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      28 19
      پاسخ
      خدا رحم کن تحریم نکن
    • اکرم عسکرتبریزی IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      17 23
      پاسخ
      به این راحتی باران نمیاد دیگه دنیا داره تمام میشه ان‌شاءالله
      • زیباااا IR ۲۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        4 1
        خدابزرگه انشالله میباره🤲🤲🥰🥰
    • IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      15 6
      پاسخ
      بنظر من ایران حتما باران می آید به امید خدا ولی حتما در مصرف آب صرف جویی فرمایید عربستان بیابان داره باران شدید میاد اونوقت ایران به اون عظمت و با آن هوای رطوبتی داره شبیه عربستان ۱۰۰۰ سال پیش میشه ای‌داد بیداد خدا بهمون رحم کنه.🇮🇷🇮🇷🇮🇷
    • IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      10 3
      پاسخ
      ایا بارندگی به استان کرمان می‌رسد
    • IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      14 4
      پاسخ
      دروغ. هست الان. چند ماه میگن میباره. نباریده الآنم. آذربایجان . نه بارونی هست. نه برفی. دروغ میگن
      • ناشناس IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        2 0
        با پیشرفت تکنولوژی دیگه دعای بارون کارساز نیست و عربستان و ترکیه دارند کشورشان را جنگل و سدها شون را پر می‌کنند و هنوز سازمان هواشناسی ما داره میگه بارون میاد در صورتیکه اصلا ابری به ایران نمی‌رسه
    • رزمنده IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 0
      پاسخ
      طبق معمول همبشه. دروغه
    • IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      این هواپیماهایی که از خارج از کشور میان واز آسمان ایران رد میشن دنبالشان یک توده وخط سفید ایجاد میشه به نظرم اینا توش مواد میریزن وقاطی هوا میکنن تاابرها رونابارور کنن لطفاً کارشناسان بررسی کنن
    • غزال IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 0
      پاسخ
      عالی هستش انشاالله خوبه 🌺
    • امیرحسین IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 0
      پاسخ
      ان‌شاءالله باران و برف بیاید، دعا کنید. خداروشکر دلمان برای باران تنگ شده است.😔🤲🏻
    • امیرصالح IR ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      خدایا توپناهی خدایا باران رحمت والهی بر ایران ببار هم ملت خوشحال کن هم تمام زمین ببار ای ابرهای فرستاده خدا تشنه ایم .
    • ع ا ز CA ۱۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      خدارو شکر و انشالله با تداوم این بارشها حداقل بتواند جلوتر کم آبی و تنشهای آبی را بر طرف کند و باعث رفع خستگی از مردم بشود انشاالله .
    • IR ۱۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      انشاءالله
    • مژده بهروزه IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 0
      پاسخ
      دعا کنید جنوب هم باران ببارد یکسال باران نباریده
    • یحیی IR ۲۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      خدارو صدها هزار بار شکر که نعمتهای الهی بر ایران ماهم آمد
    • ثابت خزعلی IR ۲۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 1
      پاسخ
      خدایا هرچی از خودت اید خوش اید
    • IR ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 0
      پاسخ
      امید برخدا🤲🤲🤲🤲
    • جعفری از کار افتاده کلی در منطقه جنگی DE ۲۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      چرا به مردم دروغ میگوید از اول پاییز میگفتین مهر بارندگی ابان ابان بارشی نبود گفتین آذر، حالا از اول اذر تا به امروز هی میگید فردا بارندگی سیل اسا مردم هشیار باشید
    • رحمان IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      این تعبیری که از بی آبی کشور ما شده اگر سه ماه پیش رو هم بارش داشته باشیم بازم کمه و نمیتونه کسری آب رو جبران کنه

