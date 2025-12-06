به گزارش خبرگزاری مهر، ساناز جعفری، کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به آخرین وضعیت جوی کشور گفت: تا فردا (یکشنبه، ۱۵ آذر) جو آرام و پایدار در سطح کشور حاکم است که این وضعیت موجب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی و کلان‌شهرها شده است.

وی افزود: از فردا سامانه بارشی جدیدی از بخش‌های غرب و شمال‌غرب وارد کشور می‌شود و بارش‌ها ابتدا در نواحی شمال‌غرب و غرب آغاز خواهد شد.

برای روز دوشنبه (۱۷ آذر) نیز این سامانه تقویت می‌شود و بر اساس پیش‌بینی‌ها در نیمه غربی کشور، از جمله استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی و قم بارندگی رخ می‌دهد.

جعفری بیان کرد: در استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و مناطق غربی استان اصفهان نیز فعالیت این سامانه بارشی مورد انتظار است. به‌تدریج در سواحل غربی خزر و استان‌های گیلان، مازندران، زنجان، قزوین، البرز و تهران نیز بارندگی پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به نقشه‌های پیش‌بینی بارش هواشناسی ادامه داد: در نقشه‌ها، میزان مجموع بارش‌های کشور طی دو تا سه روز آینده نمایش داده شده است. بارندگی‌ها ابتدا در نیمه غربی و سپس در نواحی مرکزی، بخش‌هایی از جنوب، شمال و شمال شرق کشور نیز ادامه می‌یابد.

این کارشناس سازمان هواشناسی تصریح کرد: هشدار سطح نارنجی هواشناسی نیز به دلیل شدت بارش‌ها برای بخش‌هایی از استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، مناطق غربی استان اصفهان و همچنین مناطقی از استان‌های مرکزی، همدان و زنجان صادر شده است.

به گفته وی، در ارتفاعات البرز در استان‌های قزوین، البرز و تهران نیز بارش‌ها شدت بیشتری خواهد داشت و احتمال آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه‌های فصلی از روز دوشنبه تا چهارشنبه وجود دارد.

جعفری در پایان خاطرنشان کرد: از روز پنجشنبه (۲۰ آذر) و برای روز جمعه، سامانه بارشی دیگری از بخش‌های جنوب‌غرب کشور وارد می‌شود و مجدداً برخی مناطق را تحت تأثیر بارش قرار خواهد داد.