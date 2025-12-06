منشوری: زن مسلمان محور بیداری جامعه و الگوی سوم در جهان امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمدرضا منشوری بعد از ظهر شنبه در نشست قرارگاه بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان با محوریت جشن میلاد کوثر با بیان اینکه زن مسئول، معترض به ظلم است، اظهار کرد: شریعتی بحران هویت زن را مسئله اصلی دانسته و امروز زن در خطر است؛ از یک سو مردسالار متحجر او را خانهنشین میداند و از سوی دیگر تمدن غرب زن را ابزار تبلیغ معرفی میکند.
معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان افزود: اگر زن سقوط کند، جامعه سقوط میکند و اگر بیدار شود، جامعه بیدار خواهد شد.
وی با بیان اینکه جوانان، زنان، علم و رسانهها چهار درب نفوذ دشمن به قلعه جمهوری اسلامی است، گفت: زن یکی از آسیبپذیرترین نقاط این قلعه است که هر کس به موضوع زن نپردازد، در واقع نیمی از جامعه را تهدید کرده است.
سرهنگ منشوری با اشاره به ضرورت برنامهریزی در حوزه حفظ و جذب، تصریح کرد: جذب باید با منطق، استدلال و عاطفه صورت گیرد.
وی با بیان اینکه برنامهها باید رویداد محور باشند نه تجمعمحور، اظهار کرد: باید برنامهای تعریف شود که افراد را جذب کند.
معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان با انتقاد از کمبود نظریهپردازی در حوزه زنان گفت: باید از ایده و اندیشه دانشآموزی و دانشجویی استفاده کرد.
وی با بیان اینکه مسئولیتهایی که برای زنان تعریف میشود غرورآفرین است، گفت: زنان با عدم شناخت کافی از خود و با سادهانگاری کنار گذاشته شده و این شناخت ناقص، برنامهریزی ناقص در اجرا به دنبال دارد.
سرهنگ منشوری با اشاره به اینکه زنان عفیفه هنر ارتباط با تفکرات مخالف را ندارند و این ضعف باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: نباید به همه موضوعات بهطور کلی ورود کرد، بلکه باید به سمت یک موضوع رفت و جزئی کار کرد.
زن مسلمان ستون خانواده و محور تحول اجتماعی است
«طاهره عاشوریان» مسئول بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان با بیان اینکه زن مسلمان ستون خانواده و محور تحول اجتماعی است، اظهار کرد: زنان با حضور فعال در عرصههای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی میتوانند مسیر پیشرفت جامعه را هموار کنند و هرگونه غفلت از ظرفیت آنان، به معنای نادیده گرفتن نیمی از توان جامعه خواهد بود.
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان با اشاره به برنامههای بسیج جامعه زنان، افزود: اجرای برنامههای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی بسیج نقشی تعیینکننده در پیشبرد اهداف سازمانی دارد.
وی تصریح کرد: بسیج جامعه زنان تلاش دارد با تکیه بر ایمان، عاطفه و منطق، زنان را به عنوان نیروی مؤثر در تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی سازماندهی کند و از این طریق نقش آنان را در تقویت بنیانهای فرهنگی و اجتماعی کشور پررنگتر سازد.
