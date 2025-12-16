سرهنگ احمدرضا منشوری عصر دوشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه اسوه رشت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور ۴۰ پایگاه اسوه و مساجد محلات اظهار کرد: پیوند میان امام جماعت، مسجد و فرمانده پایگاه الگویی تازه برای شناسایی و حل مشکلات محلات است.
وی افزود: این وحدت زمینهساز همکاری مردم در رفع بخشی از مشکلات محلات خواهد بود که غرفهها در تلاش برای انعکاس این هدف هستند
معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه نقش جوانان و نوجوانان در این فرآیند بسیار مهم است، اظهار کرد: آینده مسئولیتها بر دوش نسل جوان خواهد بود و حضور مستقیم آنان در فعالیتهای اجتماعی، زمینهساز تربیت مدیران آینده است.
سرهنگ منشوری با قدردانی از خبرنگاران و اصحاب رسانه، معرفی الگوهای موفق و انعکاس فعالیتهای بسیج را اقدامی ارزشمند دانست.
