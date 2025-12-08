سرهنگ منشوری: زن معیار ضعف و قوت خانواده و جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمدرضا منشوری صبح دوشنبه در نشست خبری هفته بزرگداشت مقام زن اظهار کرد: مادران همواره دلسوز، وفادار و در قبال پرورش نسل آینده احساس مسئولیت می‌کنند.

وی به نقش تأثیرگذار زن در فرهنگ و جامعه سازی اشاره کرد و گفت: این جایگاه همواره در حوزه‌های علمی، اقتصادی، هنر، سیاست، اجتماع و … بارز و آشکار است.

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان تصریح کرد: وجود زنان وابسته به مفهوم خانواده و رشد بشر، ارتقا ارزش‌های انسانی، حکمت خلقت و … است.

سرهنگ منشوری با بیان اینکه معیار ضعف و قوت خانواده و جامعه، زن است افزود: مدیریت، هدایت و تربیت جامعه برعهده مادران است.

وی ضمن تاکید بر لزوم توجه به بحران هویت زن در جامعه کنونی بیان کرد: این بحران ریشه در دو سنت مردسالار و متحجر و تمدن غربی و مصرف گرا است که سبب خانه نشین شدن زنان و انفعال آنان خواهد شد و او را به یک ابزار تبلیغات مبدل خواهد کرد که در این راستا نیازمند بهره‌گیری از ابزار دینی هستیم.

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان اضافه کرد: حضرت زهرا (س) الگوی کامل و مستقل و معیار فضائل زن کامل است که برای نیل به کمال الهی باید به این الگو رجوع شود.

سرهنگ منشوری ضمن تاکید بر لزوم تبیین خصوصیات الگوی سوم زن گفت: در عصر حاضر نیازمند تبیین نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و فرهنگ‌سازی اجتماعی جهان و تبیین نقش زن در تربیت نسل آینده هستیم.