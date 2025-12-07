ناصر کرمی‌راد، مدیرکل دفتر توسعه آبزیان آب شیرین سازمان شیلات کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقتصاد دریامحور اظهار کرد: پروردگار به ما نعمتی بزرگ در شمال و جنوب کشور داده که بالای ۲۵۰۰ کیلو متر ساحل است.

وی با اشاره به دسترسی کشور به آب‌های آزاد، گفت: در حال حاضر پرورش ماهی در دریا در کشورهای جهان رو به رشد و توسعه است. ما نیز راهی جز این امر نداریم.

وی تاکید کرد: به فرموده مقام معظم رهبری ما باید اقتصاد دریامحور را توسعه دهیم. این موضوع در سازمان شیلات کشور از چند سال قبل آغاز شده و در دستورکار این سازمان قرار دارد.

وی عنوان کرد: منابع آبی محدود، تغییرات اقلیمی و خشکسالی سبب شده تا توسعه افقی در آب‌های شیرین محدود شود. بر اساس گزارش سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) در سال ۲۰۳۰ میلادی بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد پروتئین جمعیت جهان باید از آبزیان تأمین شود.

مدیرکل دفتر توسعه آبزیان آب شیرین سازمان شیلات کشور با بیان اینکه تا کنون کارهای خوبی انجام شده است، اظهار کرد: در حال توسعه فعالیت‌ها در این حوزه هستیم. یک سری نقصان‌هایی وجود دارد که در حال رفع شدن هستند.

کرمی‌راد درباره زمان هدف‌گذاری شده برای تحقق این هدف، گفت: برنامه‌ریزی‌ها انجام شده است. با توجه به پتانسیل‌هایی که وجود دارد، افق تولید ۱.۸ میلیون تن آبزی در کشور هدف‌گذاری شده که این افق برای بلندمدت ۲.۶ میلیون تن است؛ البته تحقق آن نیاز به زیرساخت دارد، کار کارشناسی می‌خواهد، سرمایه‌گذار نیاز دارد تا بتوان آرام‌آرام به مقصد که همان توسعه اقتصاد دریامحور است، رسید.