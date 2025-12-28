هشدار هواشناسی دریایی و اعلام وضعیت سطح نارنجی در سواحل جنوبی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بخش کشاورزی، از هشدار هواشناسی دریایی و اعلام وضعیت سطح نارنجی سازمان هواشناسی کشور در سواحل جنوبی کشور، خلیج فارس و تنگه هرمز خبر داد.

این سامانه با افزایش سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریا در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان، خلیج فارس و تنگه هرمز از روز یکشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ آغاز و تا روز پنج‌شنبه ۱۱ دی ادامه دارد. افزایش بیشینه سرعت وزش باد لحظه‌ای محدوده ۲۴ تا ۳۴ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا بین ۱.۵ تا ۲ متر در مناطق ساحلی و بیش از ۲ متر در مناطق دور از ساحل از مخاطرات این سامانه است.

این سامانه امروز یکشنبه ۷ دی در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان، خلیج فارس و تنگه هرمز؛ روز دوشنبه ۸ دی در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های بوشهر و هرمزگان، خلیج فارس و تنگه هرمز؛ روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۹ و ۱۰ دی در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان؛ و پنجشنبه ۱۱ دی در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان بوشهر و خلیج فارس اثر خواهد داشت.

از اثرات مخاطرات این سامانه‌ها می‌توان به غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تورهای صیادی، آسیب به قفس‌های پرورش ماهی، اختلال در فعالیت‌های تفریحی، اختلال در ترددهای دریایی قایق‌های صیادی، شناورهای سبک و نیمه‌سنگین، اختلال در تردد شناورهای مسافربری و تردد کشتی‌های تجاری و … اشاره کرد.

نظر به اهمیت و حساسیت موضوع، واحدهای سازمانی استان‌های متأثر از مخاطرات یاد شده ضمن اطلاع‌رسانی و هشدار به موقع، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی و هماهنگی لازم با ستاد پیشگیری، هماهنگی، فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان‌ها، تمهیدات لازم در راستای انجام اقدامات پیشگیرانه، آمادگی و اعلام هشدار به موقع جهت جلوگیری از وقوع خسارات ناشی از مخاطرات یاد شده را به عمل آورند.