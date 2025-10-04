ایران در تولید شیر پس از آمریکا در رتبه دوم جهان قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، امروز شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ نشست خبری رئیس سازمان دامپزشکی کشور در ادامه تور رسانه‌ای این سازمان در بازدید از واحدهای بسته‌بندی فرآورده‌های خام دامی برگزار صد.

علیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به سختگیرانه تر شدن تحریم ها و سنگین تر شدن مسئولیت این سازمان، گفت: در حدود یک سال اخیر ۳۰ درصد صدور پروانه ساخت افزایش یافته است. در حوزه تولید داروهای دامپزشکی به وزن (کیلو گرم) و محلول (لیتر) بیش از ۵۷ درصد رشد را شاهد هستیم.

وی افزود: در تولید مکمل‌های دامپزشکی که به تقویت دام و طیور و نیز کمک به اثربخشی داروها هستند، ۶۵ درصد افزایش یافته که بهره‌وری را در تولید ارتقا می‌دهد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: در تولید واکسن طیور ۴ درصد رشد و در واکسن دامی ۳.۹ درصد افزایش را شاهد هستیم.

وی با اشاره به داخلی سازی شده کیت های آزمایشگاهی، اظهار کرد: با جایگزین شدن کیت‌های داخلی به جای نوع خارجی حدود ۳۰۰ میلیارد ریال صرفه جویی برای کشور اتفاق افتاده است.

رفیعی پور به آمار تولید آنتی ژن توسط شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور اشاره کرد و گفت: با تولید آنتی ژن در کشور ۲۰۰ میلیارد ریال صرفه‌جویی داشتیم.

وی اضافه کرد: در حوزه وسایل های تک و اورهال کردن دستگاه‌ها و تجهیزات تولیدات داخل حداقل ۳ میلیارد ریال صرفه‌جویی ارزی محقق شده است.

کشتار دام و طیور در ۶ ماه نخست سال

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه این نشست خبری به تولید فرآورده‌های خام دامی اشاره کرد و گفت: در ۶ ماه نخست سال ۷۰۶ میلیون و ۱۱۹ هزار قطعه طیور کشتار شدند. این آمار برای دام سبک حدود ۵ راس و در دام سنگین حدود ۷۰۰ هزار راس بوده است.

این مسئول دولتی اظهار کرد: سال گذشته ۱۸ میلیون تن به ارزش ۱۶ میلیارد دلار فرآورده‌های خام دامی در کشور تولید شد. در گوشت قرمز ۴ میلیارد دلار، شیر ۴ میلیارد دلار، طیور ۵ میلیارد دلار، تخم مرغ ۲ میلیارد دلار و باقی در حوزه عسل و پیله ابریشم بوده است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان این که در یک سال گذشته با تمام تحریم‌ها، ۹۰۳ هزار تن گوشت قرمز، ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن، مرغ ۳ میلیون تن، تخم مرغ یک میلیون و ۲۶۰ هزار تن، عسل ۱۲۰ هزار تن، پیله ابریشم ۱۷۰۰ تن در کشور تولید داشتیم.

وی یادآور شد: ایران در تولید شیر رتبه دوم جهان را دارد پس از آمریکا. در تولید عسل جایگاه چهارم، تخم مرغ رتبه هفتم و گوشت مرغ رتبه نهم را داریم.

وی افزود: در حوزه آبزیان و پرورش قزل‌آلا رتبه ششم با تولید بیش از ۶۰۰ هزار تن داریم.

این مسئول دولتی با اشاره به تولید واکسن در کشور عنوان کرد: در ۶ ماه نخست سال بیش از ۶۸ میلیون دوز واکسن در کشور استفاده شده است؛ از این‌رو از سال ۱۳۹۷ در صنعت طیور شیوع آنفلوانزا نداشتیم.

وی افزود: بیش از ۱۱ میلیارد دوز واکسن از ۴۰ قلم واکسن در کشور تولید شده که شاهد کاهش قابل ملاحظه بیماری‌ها در آبزیان شده است.

وی گفت: کاهش ۴۸ درصدی بیماری‌های آبزیان نسبت به مشابه سال گذشته منجر به ۶ هزار میلیارد دلار (همت) صرفه‌جویی ارزی شد.