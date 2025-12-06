۳۶۹ تشکل قرآنی شیعه و سنی در گلستان فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا الوند، عصر شنبه در دیدار اعضای اتحادیه با آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولی‌فقیه در استان، در بیت‌الزهرا (س) گرگان، با تبریک فرارسیدن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، اظهار کرد: اتحادیه مؤسسات قرآنی گلستان امروز مجموعه‌ای گسترده از ظرفیت‌های مردمی قرآن را راهبری می‌کند و بخش مهمی از بار فرهنگی استان بر دوش این تشکل‌هاست.

وی با ارائه گزارشی از وضعیت تشکل‌های قرآنی استان افزود: در حال حاضر ۵۸ مؤسسه قرآن و عترت در استان ثبت شده که ۲۷ مؤسسه دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ۳۱ مؤسسه زیر نظر سازمان دارالقرآن تبلیغات اسلامی فعالیت دارند. همچنین ۲۶۶ خانه قرآن شیعه شامل ۱۷۴ خانه شهری و ۹۲ خانه روستایی و نیز ۱۰۳ تشکل قرآنی اهل سنت در استان فعال هستند.

مدیر اتحادیه مؤسسات قرآنی گلستان افزود: در مجموع، ۳۶۹ تشکل قرآنی شیعه و سنی در گلستان در کنار هم در مسیر تبلیغ و ترویج قرآن کریم فعالیت دارند.

وی با اشاره به رشد فعالیت‌ها در دوره جدید مدیریت اتحادیه گفت: در یک‌ونیم سال گذشته، هشت مؤسسه جدید تأسیس شده و همکاران ما با تلاش‌های شبانه‌روزی، مسیر توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های قرآنی را ادامه داده‌اند.

الوند با اشاره به جایگاه استان در سطح ملی ادامه داد: اتحادیه گلستان طی دو تا سه سال اخیر رتبه نخست کشور در ارائه گزارش و عملکرد را از اتحادیه کشوری کسب کرده و اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی گلستان نیز مقام دوم فعالیت‌های قرآنی کشور را به‌دست آورده است؛ موفقیتی که حاصل تلاش جمعی فعالان قرآنی استان است.

مدیر اتحادیه در خصوص بخشی از عملکرد این مجموعه گفت: طی این مدت بیش از ۵۰ کارگاه توانمندسازی ویژه مدیران و مربیان مؤسسات برگزار شده است. در قالب قرارگاه فرهنگی شهید آوینی با محوریت وزارت ارشاد دو طرح ستاره‌های درخشان» و «رویش در مکتب حاج قاسم» اجرا شد که بازخورد بسیار مطلوبی داشت.

وی ادامه داد: در حوزه آموزش‌های نوین نیز دوره‌های سواد رسانه‌ای، تولید محتوا و استفاده از هوش مصنوعی برای ۱۰۰ مدیر و مربی برگزار شد تا فعالیت‌های قرآنی با نیازهای روز جامعه همسو شود.

الوند با اشاره به برنامه‌های شاخص فرهنگی گفت: اتحادیه تاکنون دو همایش بزرگ در حوزه سبک زندگی اسلامی و عاشورایی برگزار کرده که بیش از سه‌هزار خانواده در آن شرکت کردند. همچنین هشتمین نمایشگاه قرآن استان با حضور نماینده ولی‌فقیه برگزار شد و مقدمات برگزاری دهمین دوره نیز در حال انجام است.

مدیر اتحادیه مؤسسات قرآنی گلستان با اشاره به ظرفیت سند چشم‌انداز توسعه فعالیت‌های قرآنی استان گفت: برای تحقق اهداف این سند، نیازمند هماهنگی و حمایت بیشتر دستگاه‌ها هستیم. رسانه‌ها از جمله صداوسیما باید بیش از گذشته به فعالیت‌های قرآنی استان بپردازند و ظرفیت مؤسسات را در سطح جامعه معرفی کنند.

وی همچنین از تشکیل مجمع خیرین قرآنی استان خبر داد و تأکید کرد: امیدواریم با حمایت نماینده ولی‌فقیه و همراهی خیران، مشکلات مالی و ساختاری مؤسسات کاهش یابد و مسیر فعالیت‌های قرآنی هموارتر شود.

الوند گفت: تشکل‌های قرآنی استان آماده‌اند در مسیر توسعه فرهنگ قرآن، به‌عنوان بازوی فرهنگی نماینده ولی‌فقیه، نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند.