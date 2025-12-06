قدیمی:سقوط از ارتفاع جان مرد جوان مشهدی را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین قدیمی اظهار کرد: روز گذشته در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع مرگ مشکوک در یکی از مراکز درمانی بلافاصله مأموران انتظامی برای بررسی موضوع در محل حادثه حاضر شدند.

سرکلانتر شمال پلیس کلانشهر مشهد افزود: با حضور مأموران در محل و در بررسی‌های اولیه مشخص شد مردی ۴۳ ساله در حال انتقال مصالح به طبقات بالای یک ساختمان در حال ساخت به علت نامعلومی از ارتفاع سقوط و به علت شدت جراحات جان باخته است.

وی با ابراز تأسف از این حادثه دلخراش، خاطرنشان کرد: انجام اقداماتی نظیر متصل کردن کمربند ایمنی به محل مطمئن و یا قرار دادن یک پوشش محافظ در کنار آن می‌تواند نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع چنین حوادث تلخی داشته باشد.