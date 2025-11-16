کارگر ۴۳ ساله به داخل کانال آب در مشهد سقوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌پاد دوم حسن نجمی گفت: حادثه سقوط کارگر به کانال آب به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد و در پی آن بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه ۱۴ به همراه گروه نجات تخصصی ایستگاه ۷ به توس ۶۵ اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: آتش نشانان در صحنه با کارگر ۴۳ ساله‌ای مواجه شدند که در کانال آب به عمق ۳.۵ متر سقوط کرده و دچار مصدومیت شده بود.

وی تصریح کرد: آتش‌نشانان با انجام عملیات نجات تخصصی، این شهروند را از داخل کانال خارج کرده و بلافاصله تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند.

نجمی خاطرنشان کرد: مصدوم برای دریافت خدمات درمانی کامل به بیمارستان منتقل شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: بررسی دقیق علت این حادثه ادامه دارد.