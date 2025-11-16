  1. استانها
۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۳۱

کارگر ۴۳ ساله به داخل کانال آب در مشهد سقوط کرد

مشهد- سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد از نجات کارگر ۴۳ ساله‌ای خبر داد که در کانال آبی به عمق ۳.۵ متر در منطقه توس سقوط کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌پاد دوم حسن نجمی گفت: حادثه سقوط کارگر به کانال آب به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد و در پی آن بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه ۱۴ به همراه گروه نجات تخصصی ایستگاه ۷ به توس ۶۵ اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: آتش نشانان در صحنه با کارگر ۴۳ ساله‌ای مواجه شدند که در کانال آب به عمق ۳.۵ متر سقوط کرده و دچار مصدومیت شده بود.

وی تصریح کرد: آتش‌نشانان با انجام عملیات نجات تخصصی، این شهروند را از داخل کانال خارج کرده و بلافاصله تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند.

نجمی خاطرنشان کرد: مصدوم برای دریافت خدمات درمانی کامل به بیمارستان منتقل شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: بررسی دقیق علت این حادثه ادامه دارد.

