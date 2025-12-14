۵ میلیارد جریمه برای واحد صنفی متقلب در اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی، در جمع خبرنگاران، از محکومیت یک واحد صنفی متخلف به پرداخت پنج میلیارد ریال جزای نقدی و همچنین جریمه دو میلیارد ریالی یک قاچاقچی کتانی خارجی در اسلامشهر خبر داد.

جودکی با اعلام این خبر گفت: شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی اسلامشهر به پرونده تقلب در فروش سرویس خواب به ارزش یک میلیارد و ۸۰ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه با توجه به نظریه اتحادیه و مدارک موجود در پرونده، تخلف انتسابی را محرز دانست و متصدی واحد صنفی متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران ادامه داد: همچنین متخلف به پرداخت یک میلیارد و ۸۰ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی محکوم شد.

جودکی با اشاره به نحوه تشکیل پرونده تصریح کرد: این گزارش پس از شکایت شاکی خصوصی توسط بازرسان اتاق اصناف تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی در ادامه از رسیدگی به یک پرونده قاچاق کالا در اسلامشهر خبر داد و گفت: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات اسلامشهر پرونده قاچاق انواع کتانی خارجی به ارزش یک میلیارد و ۷۵۶ میلیون ریال را بررسی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران افزود: شعبه پس از رسیدگی و با توجه به مدارک موجود، اتهام انتسابی را محرز دانست و متخلف را علاوه بر ضبط کالای کشف‌شده، به پرداخت یک میلیارد و ۷۵۶ میلیون ریال جزای نقدی معادل یک برابر ارزش کالای قاچاق محکوم کرد.

جودکی در پایان خاطرنشان کرد: این کالاها توسط پلیس آگاهی شهرستان اسلامشهر در بازرسی از یک انبار کشف و پرونده آن برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.