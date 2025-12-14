  1. استانها
  2. تهران
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۵

۵ میلیارد جریمه برای واحد صنفی متقلب در اسلامشهر

۵ میلیارد جریمه برای واحد صنفی متقلب در اسلامشهر

ری-مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران از محکومیت یک واحد صنفی متخلف به پرداخت پنج میلیارد ریال جزای نقدی و همچنین جریمه دو میلیارد ریالی یک قاچاقچی کتانی خارجی در اسلامشهر خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی، در جمع خبرنگاران، از محکومیت یک واحد صنفی متخلف به پرداخت پنج میلیارد ریال جزای نقدی و همچنین جریمه دو میلیارد ریالی یک قاچاقچی کتانی خارجی در اسلامشهر خبر داد.

جودکی با اعلام این خبر گفت: شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی اسلامشهر به پرونده تقلب در فروش سرویس خواب به ارزش یک میلیارد و ۸۰ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه با توجه به نظریه اتحادیه و مدارک موجود در پرونده، تخلف انتسابی را محرز دانست و متصدی واحد صنفی متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران ادامه داد: همچنین متخلف به پرداخت یک میلیارد و ۸۰ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی محکوم شد.

جودکی با اشاره به نحوه تشکیل پرونده تصریح کرد: این گزارش پس از شکایت شاکی خصوصی توسط بازرسان اتاق اصناف تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی در ادامه از رسیدگی به یک پرونده قاچاق کالا در اسلامشهر خبر داد و گفت: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات اسلامشهر پرونده قاچاق انواع کتانی خارجی به ارزش یک میلیارد و ۷۵۶ میلیون ریال را بررسی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران افزود: شعبه پس از رسیدگی و با توجه به مدارک موجود، اتهام انتسابی را محرز دانست و متخلف را علاوه بر ضبط کالای کشف‌شده، به پرداخت یک میلیارد و ۷۵۶ میلیون ریال جزای نقدی معادل یک برابر ارزش کالای قاچاق محکوم کرد.

جودکی در پایان خاطرنشان کرد: این کالاها توسط پلیس آگاهی شهرستان اسلامشهر در بازرسی از یک انبار کشف و پرونده آن برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

کد خبر 6689063

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها