محکومیت بیش از ۱۰ میلیاردی قاچاقچیان کالا در تعزیرات استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از محکومیت دو قاچاقچی کالا در پرونده‌های جداگانه به بیش از ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی خبر داد.

جودکی اظهار کرد: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات اسلامشهر به پرونده قاچاق انواع غذای حیوانات به ارزش ۵ میلیارد و ۷۵۹ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود، اتهام قاچاق را محرز دانست و متخلف را علاوه بر ضبط کالای کشف‌شده، به پرداخت ۵ میلیارد و ۷۵۹ میلیون ریال جزای نقدی معادل یک برابر ارزش کالا محکوم کرد.

جودکی ادامه داد: این پرونده با گزارش پلیس آگاهی شهرستان اسلامشهر و پس از کشف کالای قاچاق از یک انبار، برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران همچنین از محکومیت یک قاچاقچی دیگر در پرونده قاچاق انواع دستگاه آسیاب قهوه خبر داد و گفت: شعبه هشتم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات ری به پرونده قاچاق این کالاها به ارزش ۲ میلیارد و ۲۲۱ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: با توجه به ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی، تخلف قاچاق محرز تشخیص داده شد و شعبه ضمن ضبط کالای کشف‌شده، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۲۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته جودکی، در این پرونده همچنین به دلیل توقیف خودرو حامل کالای قاچاق، معادل ارزش خودرو به جریمه اضافه شد و متخلف در مجموع به پرداخت ۴ میلیارد و ۴۴۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی تصریح کرد: این پرونده نیز با گزارش پلیس امنیت اقتصادی و پس از کشف کالای قاچاق از یک دستگاه خودرو، برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده بود.