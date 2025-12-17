به گزارش خبرنگار مهر، علی عبداللهی، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تداوم بارش برف در محورهای مواصلاتی و گردنه‌های استان کرمان گفت: بیش از ۱۴۸۵ کیلومتر عملیات برف‌روبی در سطح راه‌های استان کرمان انجام شده و۶ هزار تن شن و نمک مصرف شده است.

وی افزود: بیشترین بارش برف در محورهای: کرمان- سیرجان «گردنه خانه سرخ»، انار- شهربابک «گردنه جوزم» و بافت - کرمان «گردنه کفنوییه»، رفسنجان - سرچشمه «گردنه سرچشمه»، لاله زار- نگار «گردنه سنگ صیاد» و بم _جیرفت «دهبکری» بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان همچنین با اشاره به آمادگی کامل عوامل راهداری برای اجرای طرح زمستانی تصریح کرد: در طرح راهداری زمستانی امسال، ۲۵۵ نفر نیروی راهدار با بهره‌گیری از ۳۹۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری در قالب ۳۳ باب راهدارخانه و ۴۵ اکیپ راهداری زمستانی در محورهای استان کرمان مستقر هستند.

عبداللهی، با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از رانندگان خواست از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کرده و پیش از آغاز سفر، با تماس با سامانه گویای ۱۴۱ از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورها مطلع شوند و تجهیزات و ملزومات زمستانی را به همراه داشته باشند.