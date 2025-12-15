  1. استانها
آماده‌باش نیروها و ماشین آلات راهداری در محورهای حادثه خیز جنوب کرمان

جیرفت- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب کرمان از آماده‌باش کامل نیروها و استقرار ماشین‌آلات راهداری در محورهای حادثه‌خیز این منطقه در پی صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌اله حسین زاده، که پیش از ظهر دوشنبه در نشست ویدئو کنفرانسی مدیریت بحران و راهداری زمستانی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور حضور یافته بود با اشاره به صدور هشدار سطح قرمز سازمان هواشناسی و پیش‌بینی آغاز فعالیت سامانه بارشی از عصر امروز دوشنبه اعلام کرد: تمامی نیروها و تجهیزات راهداری جنوب کرمان در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارند و تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط بحرانی احتمالی اتخاذ شده است.

وی افزود: بیش از ۱۵۰ نیروی راهدار در قالب ۲۱ تیم عملیاتی به‌صورت شبانه‌روزی در محورهای اصلی فرعی و نقاط مستعد حادثه مستقر هستند و گشت‌های راهداری به‌طور مستمر وضعیت راه‌ها را پایش می‌کنند

وی با اشاره به استقرار ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین در محورهای حساس و گردنه‌ها اظهار داشت: در صورت بروز آب‌گرفتگی لغزندگی یا خسارات ناشی از بارش‌ها عملیات راهداری و ایمن‌سازی در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.

حسین‌زاده، از هماهنگی کامل با پلیس راه و جمعیت هلال‌احمر خبر داد و گفت: این هماهنگی‌ها با هدف افزایش ایمنی تردد و تسریع در امدادرسانی به کاربران جاده‌ای انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب کرمان با اشاره به پیش‌بینی بارش برف در ارتفاعات و گردنه‌های برف‌گیر شهرستان جیرفت افزود: شن و ماسه مورد نیاز در راهدارخانه‌های محمدآباد سربیژن و درب‌بهشت ذخیره و آماده بهره‌برداری است.

وی از رانندگان خواست با توجه به تشدید بارش‌ها از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و در صورت لزوم با رعایت احتیاط کامل سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب تردد کنند.

حسین زاده، گفت: کاربران جاده‌ای می‌توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها تماس بگیرند.

