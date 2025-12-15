به گزارش خبرنگار مهر، نعمتاله حسین زاده، که پیش از ظهر دوشنبه در نشست ویدئو کنفرانسی مدیریت بحران و راهداری زمستانی سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور حضور یافته بود با اشاره به صدور هشدار سطح قرمز سازمان هواشناسی و پیشبینی آغاز فعالیت سامانه بارشی از عصر امروز دوشنبه اعلام کرد: تمامی نیروها و تجهیزات راهداری جنوب کرمان در وضعیت آمادهباش کامل قرار دارند و تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط بحرانی احتمالی اتخاذ شده است.
وی افزود: بیش از ۱۵۰ نیروی راهدار در قالب ۲۱ تیم عملیاتی بهصورت شبانهروزی در محورهای اصلی فرعی و نقاط مستعد حادثه مستقر هستند و گشتهای راهداری بهطور مستمر وضعیت راهها را پایش میکنند
وی با اشاره به استقرار ماشینآلات سنگین و نیمهسنگین در محورهای حساس و گردنهها اظهار داشت: در صورت بروز آبگرفتگی لغزندگی یا خسارات ناشی از بارشها عملیات راهداری و ایمنسازی در سریعترین زمان ممکن انجام میشود.
حسینزاده، از هماهنگی کامل با پلیس راه و جمعیت هلالاحمر خبر داد و گفت: این هماهنگیها با هدف افزایش ایمنی تردد و تسریع در امدادرسانی به کاربران جادهای انجام شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب کرمان با اشاره به پیشبینی بارش برف در ارتفاعات و گردنههای برفگیر شهرستان جیرفت افزود: شن و ماسه مورد نیاز در راهدارخانههای محمدآباد سربیژن و درببهشت ذخیره و آماده بهرهبرداری است.
وی از رانندگان خواست با توجه به تشدید بارشها از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و در صورت لزوم با رعایت احتیاط کامل سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب تردد کنند.
حسین زاده، گفت: کاربران جادهای میتوانند برای اطلاع از آخرین وضعیت راهها و شرایط جوی با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها تماس بگیرند.
