  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۲

استقرار تیم سیار انتقال خون کرمانشاه در بیمارستان حضرت رسول(ص) جوانرود

استقرار تیم سیار انتقال خون کرمانشاه در بیمارستان حضرت رسول(ص) جوانرود

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از حضور تیم سیار اهدای خون این اداره کل در شهرستان جوانرود خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تسهیل دسترسی شهروندان و افزایش ذخایر خونی انجام می‌شود.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در ادامه برنامه‌های توسعه‌ای انتقال خون استان و با توجه به نیاز مستمر مراکز درمانی به فرآورده‌های خونی، تیم سیار اهدای خون روز سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ در شهرستان جوانرود مستقر می‌شود.

وی افزود: این تیم از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ در بیمارستان حضرت رسول (ص) آماده ارائه خدمات به اهداکنندگان خون خواهد بود و شهروندان نوع‌دوست می‌توانند با حضور در این مرکز، در نجات جان بیماران سهیم شوند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت مشارکت مستمر مردم در اهدای خون تصریح کرد: اهدای خون یک عمل انسان‌دوستانه و حیاتی است که نقش مهمی در تأمین نیاز بیماران، به‌ویژه در شرایط اورژانسی و درمان‌های خاص، دارد.

میرزاده در پایان از مردم شهرستان جوانرود دعوت کرد با حضور به‌موقع در محل استقرار تیم سیار، اداره کل انتقال خون استان کرمانشاه را در انجام مأموریت انسانی خود یاری کنند.

کد خبر 6692575

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها