استقرار تیم سیار انتقال خون کرمانشاه در بیمارستان حضرت رسول(ص) جوانرود

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در ادامه برنامههای توسعهای انتقال خون استان و با توجه به نیاز مستمر مراکز درمانی به فرآوردههای خونی، تیم سیار اهدای خون روز سهشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ در شهرستان جوانرود مستقر میشود.
وی افزود: این تیم از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ در بیمارستان حضرت رسول (ص) آماده ارائه خدمات به اهداکنندگان خون خواهد بود و شهروندان نوعدوست میتوانند با حضور در این مرکز، در نجات جان بیماران سهیم شوند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت مشارکت مستمر مردم در اهدای خون تصریح کرد: اهدای خون یک عمل انساندوستانه و حیاتی است که نقش مهمی در تأمین نیاز بیماران، بهویژه در شرایط اورژانسی و درمانهای خاص، دارد.
میرزاده در پایان از مردم شهرستان جوانرود دعوت کرد با حضور بهموقع در محل استقرار تیم سیار، اداره کل انتقال خون استان کرمانشاه را در انجام مأموریت انسانی خود یاری کنند.
