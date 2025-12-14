استقرار تیم سیار خونگیری در سرپل ذهاب برای تأمین نیاز مراکز درمانی

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای تسهیل دسترسی شهروندان برای مشارکت در اقدام حیاتی اهدای خون و تأمین ذخایر مورد نیاز استان، تیم سیار خونگیری اداره کل انتقال خون کرمانشاه به شهرستان سرپل ذهاب اعزام می‌شود.

وی افزود: این تیم سیار روز دوشنبه، مورخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۲، در محل بیمارستان شهدای سرپل ذهاب مستقر خواهد شد و از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰ ظهر آماده پذیرایی از اهداکنندگان واجد شرایط این شهرستان خواهد بود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: اهدای خون فراتر از یک وظیفه اجتماعی، یک عمل انسان‌دوستانه و نجات‌بخش است که می‌تواند به طور بالقوه به نجات جان سه بیمار نیازمند منجر شود. استمرار این حرکت، پشتوانه محکمی برای امنیت خونی مراکز درمانی و بیماران نیازمند استان محسوب می‌گردد.

میرزاده ادامه داد: ما همواره تلاش کرده‌ایم با اعزام تیم‌های سیار به شهرستان‌های مختلف، زمینه مشارکت حداکثری مردم را فراهم سازیم. از مردم غیور سرپل ذهاب دعوت می‌کنیم با آگاهی از اهمیت این موضوع، حضوری پرشور در این برنامه داشته باشند.

وی در پایان تأکید کرد: پذیرش داوطلبان اهدای خون به‌صورت رایگان انجام می‌شود، اما برای فرآیند دقیق پذیرش و ثبت اطلاعات، همراه داشتن کارت ملی برای تمامی مراجعه‌کنندگان الزامی است. مشارکت مردم در این حوزه، نماد روشن مسئولیت‌پذیری و همدلی جامعه است و امیدواریم شاهد حضور پررنگ مردم در بیمارستان شهدا باشیم.