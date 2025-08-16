  1. استانها
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۴۳

استقرار تیم سیار انتقال خون در اسلام‌آبادغرب

کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم خون‌گیری سیار این اداره‌کل در شهرستان اسلام‌آبادغرب در روز یکشنبه خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای برنامه‌های منظم خون‌گیری در سطح شهرستان‌های استان گفت: برنامه‌ریزی شده است که تیم سیار خون‌گیری اداره‌کل انتقال خون استان کرمانشاه روز یکشنبه ۲۶ مردادماه در شهرستان اسلام‌آبادغرب مستقر شود.

وی افزود: این استقرار با هدف تسهیل مشارکت مردم در امر خداپسندانه اهدای خون انجام می‌شود و همه شهروندان نوع‌دوست اسلام‌آبادغرب می‌توانند با حضور در محل تعیین‌شده، در این حرکت انسان‌دوستانه سهیم شوند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تشریح جزئیات این برنامه عنوان کرد: محل خون‌گیری در مرکز خون‌گیری واقع در پشت بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان اسلام‌آبادغرب در نظر گرفته شده و زمان خون‌گیری از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر خواهد بود.

میرزاده با بیان اینکه هر واحد خون اهدایی می‌تواند نجات‌بخش جان انسانی باشد تصریح کرد: اهدای خون یکی از ارزشمندترین اقدامات اجتماعی و انسانی است که نه‌تنها به بیماران نیازمند خون و فرآورده‌های خونی کمک می‌کند، بلکه برای سلامتی اهداکنندگان نیز آثار مثبت دارد.

وی در پایان ضمن قدردانی از مشارکت همیشگی مردم استان در طرح‌های اهدای خون، گفت: از عموم شهروندان اسلام‌آبادغرب دعوت می‌کنیم با حضور گسترده در این برنامه، بار دیگر جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی و نوع‌دوستی را به نمایش بگذارند.

