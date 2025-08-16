مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای برنامههای منظم خونگیری در سطح شهرستانهای استان گفت: برنامهریزی شده است که تیم سیار خونگیری ادارهکل انتقال خون استان کرمانشاه روز یکشنبه ۲۶ مردادماه در شهرستان اسلامآبادغرب مستقر شود.
وی افزود: این استقرار با هدف تسهیل مشارکت مردم در امر خداپسندانه اهدای خون انجام میشود و همه شهروندان نوعدوست اسلامآبادغرب میتوانند با حضور در محل تعیینشده، در این حرکت انساندوستانه سهیم شوند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تشریح جزئیات این برنامه عنوان کرد: محل خونگیری در مرکز خونگیری واقع در پشت بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان اسلامآبادغرب در نظر گرفته شده و زمان خونگیری از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر خواهد بود.
میرزاده با بیان اینکه هر واحد خون اهدایی میتواند نجاتبخش جان انسانی باشد تصریح کرد: اهدای خون یکی از ارزشمندترین اقدامات اجتماعی و انسانی است که نهتنها به بیماران نیازمند خون و فرآوردههای خونی کمک میکند، بلکه برای سلامتی اهداکنندگان نیز آثار مثبت دارد.
وی در پایان ضمن قدردانی از مشارکت همیشگی مردم استان در طرحهای اهدای خون، گفت: از عموم شهروندان اسلامآبادغرب دعوت میکنیم با حضور گسترده در این برنامه، بار دیگر جلوهای از همبستگی اجتماعی و نوعدوستی را به نمایش بگذارند.
نظر شما