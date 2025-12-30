مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری پویش اهدای خون در شهرستان کنگاور با هدف تأمین ذخایر خونی خبر داد و گفت: تیم خون‌گیری انتقال خون استان کرمانشاه روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ در شهرستان کنگاور مستقر خواهد شد.

وی افزود: این پویش از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در محل ساختمان انتقال خون کنگاور برگزار می‌شود و از تمامی شهروندان واجد شرایط دعوت می‌کنیم با حضور خود، یاری‌گر بیماران نیازمند به خون باشند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در اهدای خون تصریح کرد: اهدای خون اقدامی انسان‌دوستانه و حیاتی است و حضور داوطلبان نقش مهمی در تأمین خون سالم و مستمر برای مراکز درمانی استان دارد.

میرزاده در پایان خاطرنشان کرد: همراه داشتن کارت ملی برای اهدای خون الزامی است و تمهیدات لازم برای رعایت اصول بهداشتی و ایمنی اهداکنندگان فراهم شده است.