ارسال بسته‌های پستی از گمرک کرمانشاه به ۲۶ هزار دلار رسید

کرمانشاه - ناظر گمرکات استان کرمانشاه از صادرات بسته‌های پستی به ارزش بیش از ۲۶ هزار دلار از طریق گمرک امانات پستی این استان در هشت‌ماهه امسال خبر داد.

رضا نیک‌روش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی هشت‌ماهه سپری‌شده از سال جاری، ارزش بسته‌های پستی ارسال‌شده از گمرک امانات پستی حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه به خارج از کشور به ۲۶ هزار و ۴۶۳ دلار رسیده است.

وی با بیان اینکه در این مدت ۴۹۳ بسته پستی از این گمرک صادر شده است، افزود: وزن مجموع این بسته‌ها ۴ هزار و ۱۱۳ کیلوگرم بوده که نشان‌دهنده ظرفیت مناسب گمرک امانات پستی کرمانشاه در حوزه صادرات خرد است.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه در ادامه، عمده اقلام ارسالی از طریق این گمرک را شامل روغن حیوانی، پسته، بادام و ترخینه عنوان کرد و گفت: این کالاها بیشترین سهم را در صادرات پستی استان به خود اختصاص داده‌اند.

نیک‌روش همچنین به آمار بسته‌های پستی ورودی اشاره کرد و افزود: در هشت‌ماهه امسال، ۳۸ بسته پستی به ارزش ۱۱ هزار و ۱۰۰ دلار وارد گمرک امانات پستی کرمانشاه شده است.

وی وزن این بسته‌های ورودی را ۲۲۶ کیلوگرم اعلام کرد و گفت: گوشی تلفن همراه، پوشاک، دوربین دوچشمی و انواع مکمل‌های خوراکی از جمله مهم‌ترین کالاهای واردشده از طریق این گمرک بوده‌اند.

