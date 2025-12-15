رضا نیک‌روش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی هشت‌ماهه سپری‌شده از سال جاری، ارزش بسته‌های پستی ارسال‌شده از گمرک امانات پستی حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه به خارج از کشور به ۲۶ هزار و ۴۶۳ دلار رسیده است.

وی با بیان اینکه در این مدت ۴۹۳ بسته پستی از این گمرک صادر شده است، افزود: وزن مجموع این بسته‌ها ۴ هزار و ۱۱۳ کیلوگرم بوده که نشان‌دهنده ظرفیت مناسب گمرک امانات پستی کرمانشاه در حوزه صادرات خرد است.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه در ادامه، عمده اقلام ارسالی از طریق این گمرک را شامل روغن حیوانی، پسته، بادام و ترخینه عنوان کرد و گفت: این کالاها بیشترین سهم را در صادرات پستی استان به خود اختصاص داده‌اند.

نیک‌روش همچنین به آمار بسته‌های پستی ورودی اشاره کرد و افزود: در هشت‌ماهه امسال، ۳۸ بسته پستی به ارزش ۱۱ هزار و ۱۰۰ دلار وارد گمرک امانات پستی کرمانشاه شده است.

وی وزن این بسته‌های ورودی را ۲۲۶ کیلوگرم اعلام کرد و گفت: گوشی تلفن همراه، پوشاک، دوربین دوچشمی و انواع مکمل‌های خوراکی از جمله مهم‌ترین کالاهای واردشده از طریق این گمرک بوده‌اند.