صادرات کالا از مرزهای کرمانشاه از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار گذشت

رضا نیک‌روش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حجم صادرات کالا از گمرکات استان کرمانشاه در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۲ میلیون و ۸۴۰ هزار تن بوده است.

وی افزود: از مجموع صادرات کالا از گمرکات استان کرمانشاه، گمرک خسروی با صادرات ۳۷۱ میلیون و ۶۴۸ هزار دلار کالا به وزن ۸۳۰ هزار تن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. همچنین گمرک پرویزخان با صادرات ۳۵۵ میلیون و ۸۰۴ هزار دلار کالا به وزن ۸۳۴ هزار تن در جایگاه دوم قرار دارد.

ناظر گمرکات استان کرمانشاه سهم کالاهای صادراتی گمرک سومار را ۲۹۱ میلیون و ۳۰۱ هزار دلار به وزن ۶۹۸ هزار تن عنوان کرد و گفت: این گمرک در جایگاه سوم در بین گمرکات استان از حیث وزن و ارزش قرار گرفته است.

به گفته نیک‌روش، گمرک شیخ صله نیز از مجموع صادرات پنج ماهه نخست استان، ۱۸۴ میلیون و ۱۷۹ هزار دلار به وزن ۲۴۴ هزار تن را به خود اختصاص داده و سهم گمرک شوشمی در این مدت ۱۷ میلیون و ۲۷۶ هزار دلار به وزن ۲۰۲ هزار تن بوده است.

مدیرکل گمرک کرمانشاه عمده کالاهای صادراتی از طریق گمرکات استان را میلگرد و آهن‌آلات، کاشی و سرامیک، میوه و تره‌بار، سنگ‌های ساختمانی، لبنیات، انواع محصولات پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف ذکر کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مجموع صادرات کالا در پنج ماهه نخست سال جاری از گمرکات استان کرمانشاه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش تغییری را نشان نمی‌دهد.