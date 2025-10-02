بیش از ۱.۵ میلیارد دلار کالا از گمرکات استان کرمانشاه صادر شد

رضا نیک‌روش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، حجم صادرات کالا از گمرکات استان کرمانشاه به یک میلیارد و ۵۰۶ میلیون و ۵۴۱ هزار دلار رسید که از نظر وزنی معادل سه میلیون و ۴۸۹ هزار تن کالا است.



وی افزود: از مجموع صادرات انجام‌شده، گمرک خسروی با صادرات ۴۶۵ میلیون دلار کالا به وزن یک میلیون و ۲۸ هزار تن، رتبه نخست صادرات استان را به خود اختصاص داده است. پس از آن، گمرک پرویزخان با صادرات ۴۲۰ میلیون و ۳۹۷ هزار دلار کالا به وزن ۹۷۴ هزار و ۵۱۵ تن در جایگاه دوم قرار دارد.



نیک‌روش همچنین با اشاره به جایگاه سوم گمرک سومار گفت: این گمرک در نیمه نخست امسال توانسته است صادراتی به ارزش ۳۴۸ میلیون و ۸۴ هزار دلار با وزنی معادل ۸۴۷ هزار و ۶۶۸ تن را به ثبت برساند.



مدیرکل گمرک کرمانشاه در ادامه به دیگر گمرکات استان اشاره کرد و بیان داشت: سهم گمرک شیخ صله از صادرات نیمه نخست سال جاری ۲۳۱ میلیون و ۶۹۳ هزار دلار به وزن ۳۱۷ هزار تن بوده و گمرک شوشمی نیز ۲۰ میلیون و ۶۴۴ هزار دلار کالا به وزن ۲۸۶ هزار تن صادر کرده است.



وی عمده کالاهای صادراتی استان از طریق گمرکات کرمانشاه را شامل میلگرد و آهن‌آلات، کاشی و سرامیک، میوه و تره‌بار، سنگ‌های ساختمانی، لبنیات، انواع محصولات پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف عنوان کرد.



نیک‌روش در پایان با مقایسه وضعیت صادرات استان با سال گذشته گفت: مجموع صادرات کالا در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن یک درصد و از لحاظ ارزش دو درصد کاهش داشته است.