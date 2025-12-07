به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر، در حاشیه سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن گرامیداشت روز دانشجو با بیان اینکه امروز لایحه‌ای در رابطه با ثبت آثار فرهنگی و هنری بررسی می‌شود، اظهار کرد: افزایش سرمایه شرکت واحد با برگزاری مجمع عمومی آن در جلسه امروز انجام خواهد شد. مرتباً باید به این شرکت بودجه اختصاص یابد؛ چراکه درآمد آن یک پنجم هزینه‌ها را هم جبران نمی‌کند. لذا باید سرمایه آن افزایش یابد.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص آرزوی خود برای واردات واگن به کشور، یادآور شد: آرزو بر جوانان عیب نیست؛ آرزویی که ما می‌کنیم برای عدد هزار و ۷۱ واگن بود. امروز تیمی به چین می‌روند که واگن‌ها را تحویل بگیرند. بارگیری و اقدامات اولیه آن انجام شده و امیدواریم سریع‌تر شاهد ورود این واگن‌ها به خطوط می‌شوند. اگر واگن‌ها برسد شیرینی هم خواهیم داد.

چمران با بیان اینکه برنامه‌ها برای خرید اتوبوس و واگن تنظیم شده است، یادآور شد: برنامه‌ها اجرایی هم شده است. دیدیم که واگن ساخت داخل پس از سال‌ها وارد خط شد. ما دست آنها را می‌بوسیم اما به این میزان راضی نیستیم و انتظار ما تولید روزانه یک واگن است. شاید واگن‌های وارداتی برای وضع فعلی پاسخگو باشد اما برای آینده کافی نیست.

وی در مورد تردد تاکسی‌ها در خطوط ویژه، گفت: کسی که تاکسی برقی می‌خرد و زیر بار سنگین بدهی‌ها می‌رود، باید از امتیازاتی برخوردار شود. البته پیش از این مشهد نیز تردد برخی تاکسی‌ها را در خطوط اجرایی کرده و ما هم از تجربه آنها استفاده کردیم. اگر این فرصت داده شود که تاکسی‌های برقی و یا حتی خودروهای برقی از خطوط ویژه تردد کنند بسیار بهتر است تا این که خودروی مسئولان از این خطوط استفاده کنند. بنده با تردد خودروهای برقی در روزهای آلوده نیز موافقم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مورد اجرای طرح زوج و فرد با وجود فعالیت مدارس، خاطرنشان کرد: شورای عالی ترافیک در مورد اجرای طرح زوج و فرد تصمیم می‌گیرد و فرصتی که ما هم روی آن تصمیم‌گیری کنیم وجود ندارد. بر اساس مواضع تصمیماتی اخذ شده که ممکن است در این شلوغی‌ها اشتباهاتی نیز رخ دهد.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد مصرف گازوئیل با سولفور بالا و گوگرد ۳۰ هزار در نیروگاه پرند و ری اظهار کرد: مصرف گازوئیل اتوبوس‌ها هم باید حداقل ۵۰ ppm باشد؛ هرچند گازوئیل مصرفی اتوبوس‌های تهران ۲۶ ppm است. وقتی میزان آلایندگی به آن اندازه بالا باشد، آلودگی به شهر آسیب می‌زند.

چمران همچنین تصریح کرد: متأسفانه ما عموماً صحبت می‌کنیم و این صحبت‌ها در زمان آلودگی و مخمصه‌ها ست نه ابتدای بهار. این اتفاقات به نظم شهری و آموزش آسیب می‌زند. مجبورند تعطیلی‌ها را اعمال کنند اما باید به گونه‌ای عمل شود که این تصمیم را نگیرند. برای مثال باید خودروهای فرسوده از رده خارج شوند. امیدواریم در سال‌های آینده به شرایطی برسیم که کیفیت سوخت مصرفی خودروها و موتورسیکلت‌ها افزایش یابد.

وی با اشاره به آغاز ساخت دوچرخه‌های برقی، یادآور شد: به جای موتورسیکلت‌هایی که ۲۲ درصد آلایندگی دارند، می‌توان از دوچرخه‌های برقی استفاده کرد.