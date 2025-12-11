سرهنگ سیدسعید عزیزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای مرحله بیستوسوم طرح آرامش با تمرکز بر مقابله با خردهفروشان مواد مخدر بهصورت ویژه در دستور کار پلیس شیروان قرار گرفت.
وی با اشاره به همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر، کلانتریها و پاسگاهها گفت: مأموران در یک هفته گذشته با انجام چند عملیات جداگانه ۳۱ خردهفروش مواد مخدر را دستگیر کردند.
سرهنگ عزیزی افزود: در جریان این عملیاتها، یک کیلوگرم مواد مخدر سنتی، ۱۰۰ گرم مواد صنعتی و ۲۷۶ عدد قرص غیرمجاز کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی شیروان با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در مقابله با توزیع مواد مخدر بیان کرد: گزارشهای دقیق و بهموقع شهروندان نقش مهمی در شناسایی شبکهها و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دارد.
نظر شما