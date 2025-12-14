محکومیت اقدام غیراخلاقی دیدار ایران و مصر/ دیدگاهتان را تحمیل نکنید!

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتبال ایران و مصر در هفته سوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ باید روز ۶ تیر در شهر سیاتل آمریکا رو در روی هم قرار بگیرند. مسئولان برگزاری این دیدار قصد دارند در این بازی از افراد با گرایش جنسی خاص حمایت کنند که این موضوع با مخالفت از سمت هر دو فدراسیون فوتبال ایران و مصر شده است اما مسئولان مسابقات قصدی برای تغییر در مراسمهای خود برای این بازی ندارند.
رسانه «safha۱news» مصر خبر داد که «رصدخانه الازهر مصر» با صدور بیانیهای اقدامات مسئولان برگزاری این دیدار را محکوم کرده است. در متن این خبر آمده است: بسیاری از علاقهمندان فوتبال در انتظار برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ هستند، اما نشانههای یک بحران تازه پس از اعلام ایده برگزاری «روز حمایت از افراد با گرایش جنسی خاص» همزمان با دیدار تیمهای ملی مصر و ایران نمایان شده است.
مصر و ایران با ارائه اعتراض رسمی به فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا)، مخالفت خود را با برگزاری فعالیتهایی در حمایت از این افراد همزمان با دیدار تیمهای ملی دو کشور در شهر سیاتل، در چارچوب جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ که تابستان آینده به میزبانی آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار میشود، اعلام کردند.
رؤسای فدراسیون فوتبال دو کشور بهصورت علنی از ایده برگزاری چنین مراسمی همزمان با بازی تیمهای ملی مصر و ایران در تاریخ ۲۶ ژوئن انتقاد کردند. این در حالی است که برگزارکنندگان، از هماکنون تبلیغات مربوط به این برنامهها را که قرار است در سیاتل برگزار شود، آغاز کردهاند.
در همین راستا، «رصدخانه الازهر» برای مقابله با افراطگرایی نیز پیامی خطاب به فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) درباره برگزاری فعالیتهای حمایتی از افراد با گرایش جنسی خاص در جریان جام جهانی صادر کرد و نوشت: آیا آزادی به این معناست که دیدگاهها و هویت دیگران به ما تحمیل شود؟
این نهاد در ویدئویی که در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر کرد، توضیح داد: هر بار که یک جامعه با ایده یا رفتاری بیگانه با فرهنگ خود مخالفت میکند، پرسش همیشگی مطرح میشود: چرا آزادی دیگران را محترم نمیشمارید؟
الازهر در ادامه آورده است: واقعیت این است که آزادی یکطرفه نیست و حق هر فردی محسوب میشود. مشکل از جایی آغاز میشود که آزادی به ابزاری برای تحمیل یک دیدگاه تبدیل شود یا جامعهای کامل صرفاً به دلیل پایبندی به هویت خود، به عقبماندگی متهم شود.
