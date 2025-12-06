تدارک گسترده تیم ملی مصر برای جام جهانی/بازی با آمریکا در دستور کاراست

به گزارش خبرنگار مهر، «خالد الدرندلی» نایب رئیس فدراسیون فوتبال مصر، جزئیاتی درباره آماده‌سازی تیم ملی مصر برای جام جهانی ۲۰۲۶ که در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود و با مشارکت بی‌سابقه‌ای از تیم‌ها همراه است، فاش کرد.

الدرندلی در یک مصاحبه تلفنی که از شبکه النهار پخش شد، گفت: آمریکا درخواست کرده تا یک بازی دوستانه با ما برگزار کند تا برای جام جهانی آماده شویم. دبیرکل فدراسیون فوتبال آمریکا همراه من بود و گفت که باید یک بازی دوستانه در اواخر ماه می میلادی، برگزار کنیم و این نشان می‌دهد که آنها به اهمیت تیم ملی مصر واقف هستند.

او افزود: در حال حاضر ما در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری یک اردو در آمریکا هستیم و همچنین اجرای یک بازی دوستانه دیگر با یک تیم قوی. به این ترتیب، حداقل ۱۰ روز قبل از شروع مسابقات در محل حضور خواهیم داشت تا با ساعت بیولوژیکی منطقه هماهنگ شویم.