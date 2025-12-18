  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۲

کردونی: آذربایجان شرقی همنشین همه مولفه‌های تمدنی است

کردونی: آذربایجان شرقی همنشین همه مولفه‌های تمدنی است

تبریز- دبیر شورای راهبردی وزارت میراث فرهنگی تأکید کرد: همنشینی همه مولفه‌های تمدنی در آذربایجان شرقی، استان را به نقطه همگرایی ایرانیان تبدیل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روزبه کردونی ظهر پنجشنبه در نخستین نشست شورای راهبردی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت همدلی میان فعالان این حوزه و سیاست‌گذاران، بر اشتراک‌گذاری دانش و تجربه‌ها تأکید کرد.

وی افزود: ایجاد فضای گفت‌وگو، وفاق و هماهنگی میان کنش‌گران و سیاست‌های ملی و منطقه‌ای، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های راهبردی استان دارد. شورای راهبردی، با نقش اتاق فکر، عالی‌ترین سطح مشورت‌دهی به مدیران و تصمیم‌گیران محسوب می‌شود.

کردونی تصریح کرد: این شورا صرفاً یک نهاد نمایشی نیست و امیدواریم با همراهی استاندار فهیم و توسعه‌گرا، تجربه‌ای موفق از تشکیل شورا در آذربایجان شرقی رقم بخورد.

وی با بیان اینکه تبریز و استان آذربایجان شرقی همه مؤلفه‌های تمدنی را در کنار هم دارند، گفت: این ویژگی، استان را به نقطه‌ای تبدیل کرده که می‌تواند زمینه همگرایی و نزدیکی همه ایرانیان را فراهم کند.

کردونی در پایان بر اهمیت تعامل مستمر میان فعالان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری با تصمیم‌گیران تأکید کرد و خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت شورا برای سیاست‌گذاری کارآمد، تضمینی برای توسعه متوازن و ارتقای جایگاه فرهنگی و گردشگری استان است.

کد خبر 6693936

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها