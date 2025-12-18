به گزارش خبرنگار مهر، روزبه کردونی ظهر پنجشنبه در نخستین نشست شورای راهبردی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت همدلی میان فعالان این حوزه و سیاست‌گذاران، بر اشتراک‌گذاری دانش و تجربه‌ها تأکید کرد.

وی افزود: ایجاد فضای گفت‌وگو، وفاق و هماهنگی میان کنش‌گران و سیاست‌های ملی و منطقه‌ای، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های راهبردی استان دارد. شورای راهبردی، با نقش اتاق فکر، عالی‌ترین سطح مشورت‌دهی به مدیران و تصمیم‌گیران محسوب می‌شود.

کردونی تصریح کرد: این شورا صرفاً یک نهاد نمایشی نیست و امیدواریم با همراهی استاندار فهیم و توسعه‌گرا، تجربه‌ای موفق از تشکیل شورا در آذربایجان شرقی رقم بخورد.

وی با بیان اینکه تبریز و استان آذربایجان شرقی همه مؤلفه‌های تمدنی را در کنار هم دارند، گفت: این ویژگی، استان را به نقطه‌ای تبدیل کرده که می‌تواند زمینه همگرایی و نزدیکی همه ایرانیان را فراهم کند.

کردونی در پایان بر اهمیت تعامل مستمر میان فعالان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری با تصمیم‌گیران تأکید کرد و خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت شورا برای سیاست‌گذاری کارآمد، تضمینی برای توسعه متوازن و ارتقای جایگاه فرهنگی و گردشگری استان است.