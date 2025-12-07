«پرتاب تک ستاره» آزمون دقت و استراتژی در جهانی رنگارنگ

به گزارش خبرنگار مهر، بازی «پرتاب تک ستاره»، یک بازی پازل فیزیکی است که بازیکن در آن با کلیک مسیر یک مهره را میکشد و رها میکند تا با دقت و تمرکز از میان موانع (ثابت یا متحرک) عبور کند و به ستاره برسد.
در این بازی، بازیکن باید قطعه را بکشد و رها کند تا با مهارت از موانع عبور کرده و به ستاره برسد؛ هر مرحله با چالشهای منحصربه فرد، دقت، تمرکز و استراتژی سنجیده میشود. بازیکن باید هوشمندانه هدفگیری کرده و نیرو و زاویه را دقیق محاسبه کند تا با کمترین حرکت پیروز شود. بازیکن در این سفر پرتابی هیجانانگیز همراه گربه باید تمام ستارهها را جمع کند.
این بازی، کاربری ساده و شهودی دارد، ولی مرحلهها هر کدام چالشی متفاوتاند؛ یعنی نیاز به دقت، واکنش سریع و استراتژی دارد تا گلوله بدون برخورد به موانع به مقصد برسد.
بازی «پرتاب تک ستاره» با ترکیب ساده اما عمیق مکانیک کشیدن و رها کردن، یک تجربه پازل فیزیکی جذاب را برای مخاطبان خود فراهم میکند. این بازی با تکیه بر اصول فیزیک سبک و طراحی مرحلههای هوشمندانه، بازیکنان را درگیر چالشهایی میکند که نیازمند دقت در تخمین زاویه، قدرت پرتاب و پیشبینی حرکت موانع متحرک است. هر سطح، داستان کوتاه خود را در قالب یک معمای فیزیکی روایت میکند و بازیکن را تشویق میکند تا در محیطی امن و کودکانه، مفاهیم اولیه استراتژی و حل مسئله را بهصورت عملی بیاموزد.
از سوی دیگر، گرافیک رنگارنگ و شخصیت دوستداشتنی گربه همراه (پیشی)، فضایی صمیمی و شاد برای بازیکنان در هر رده سنی ایجاد میکند. طراحی مرحلهها به گونهای است که به تدریج پیچیده میشوند و در عین حال، از طریق آزمون و خطای بدون تنش، حس پیشرفت و موفقیت را به کاربر منتقل میکنند. این ویژگیها در کنار امکان تکرار مراحل و تلاش برای کسب بهترین نتیجه، «پرتاب تک ستاره» را به یک انتخاب ایدهآل برای اوقات فراغت تبدیل کرده است که هم سرگرم میکند و هم ذهن را درگیر چالشهای لذتبخش میکند.
طراحی بازی رنگارنگ و گرافیکش زنده است؛ بنابراین برای بازیکنان با هر سن و مهارت، تجربهی سرگرمکننده و دستپذیر فراهم میکند.
این بازی توسط موسسه زرین فیلم درنا برای گروه سنی بالای پنج سال منتشر شده است.
