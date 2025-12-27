صنعت بازی ایران در آستانه نابودی است

سامان کاظمی تولیدکننده صنعت بازی‌های رایانه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت کنونی این صنعت گفت: متأسفانه در حال حاضر هیچ نقطه روشنی در این صنعت نمی‌بینیم. از تحریم‌ها گرفته تا تفاوت دلار و ریال، عدم دسترسی به بازار بین‌الملل، نبود سرمایه‌گذار مناسب در پروژه‌های داخلی، مهاجرت نیروهای کار به خارج از کشور، درصدهای نامتعادل سهم پلتفرم‌های داخلی از فروش بازی‌ها و همچنین فرهنگ کپی‌برداری گسترده در برخی کشورها، همه این موارد دست به دست هم داده‌اند تا این صنعت را با چالش‌های جدی مواجه کنند.

وی ادامه داد: اگر امروز صنعت بازی هنوز پا برجاست، تنها به دلیل تلاش جوانان و علاقه‌مندی است که با عشق کار می‌کنند، وگرنه خیلی وقت پیش باید نابود می‌شد.

این تولیدکننده گفت: در حال حاضر، برخی شرکت‌ها با روش‌هایی مانند دور زدن تحریم‌ها، خود را به بازار بین‌المللی متصل کرده‌اند و همین امر موجب شده نبضی هرچند کمرنگ در صنعت باقی بماند و کارهایی انجام شود. در غیر این صورت، وضعیت بحرانی‌تر بود.

وی یادآور شد: حدود ۱۵ سال است در این صنعت فعالیت می‌کنم و هر سال شاهد کاهش تعداد شرکت‌ها و تیم‌های تولید بازی هستم. یا مهاجرت می‌کنند، یا با شکست مالی و مشکلات دیگر روبرو شده و از بین می‌روند.

بسیاری از مسئولان به دلیل عدم آگاهی، بازی‌های رایانه‌ای را صرفاً یک سرگرمی می‌دانند

کاظمی گفت: مسئله اصلی هدایت سرمایه و منابع به سمت درست است. می‌توان سرمایه‌گذاری مناسبی در این صنعت انجام داد و اعتماد لازم را ایجاد کرد. متأسفانه بسیاری از مسئولان به دلیل عدم آگاهی، بازی‌های رایانه‌ای را صرفاً یک سرگرمی می‌دانند و آن را نیازمند سرمایه‌گذاری یا توجه جدی نمی‌بینند. این نگرش حتی در سطوح بالای تصمیم‌گیری نیز وجود دارد و مانع جذب سرمایه‌گذار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اخیراً برخی از مسئولان به بازی به عنوان ابزاری برای انتقال فرهنگ و مقابله با جنگ نرم رسانه‌ای نگاه می‌کنند و متوجه تأثیرگذاری آن بر جوانان شده‌اند. این موضوع باعث شده توجه کوچکی به صنعت بازی شود، اما با وجود این، بسیاری از نیروهای متخصص از کشور رفته‌اند و تنها تعداد کمی باقی مانده‌اند که آنها نیز به دلیل مشکلات پیش‌آمده ناامید و سرخورده شده‌اند.

این تولیدکننده گفت: به عنوان نمونه، سال گذشته توسط برخی نهادهای خصوصی و دولتی در جشنواره فجر روی بازی‌ها وعده سرمایه‌گذاری حتمی داده شد، اما با گذشت چیزی نزدیک به یک سال، این سرمایه‌ها هنوز تعلق نگرفته است. من شرکتی را می‌شناسم که به دلیل عدم دریافت این سرمایه، پروژه‌اش نابود شد و از ادامه کار منصرف شد. این موضوع باز هم به عدم آگاهی مسئولان مربوط می‌‎شود.

وی ادامه داد: بازی‌های رایانه‌ای حتی از سینما، کتاب و موسیقی هم تأثیرگذارتر هستند و می‌توانند با تولید محتوای فرهنگی مناسب، بر نسل جوان تأثیر مثبت بگذارند. اما متأسفانه تا کنون جدی گرفته نشده‌اند.

کاظمی گفت: اگر روند فعلی ادامه یابد، تا دو سه سال آینده صنعت بازی ایران تقریباً نابود خواهد شد. اما اگر رسیدگی درست و نگرش صحیحی ایجاد شود، اتفاقات خوبی می‌تواند رخ دهد. من با وجود همه شرایط، می‌بینم که تیم‌های باقی‌مانده به صورت خودجوش و با راه‌حل‌های خلاقانه، تحریم‌ها را دور می‌زنند و تولیداتی در سطح بین‌المللی ارائه می‌دهند. اگر دولت هم از این تلاش‌ها حمایت کند، قطعاً می‌توانیم با خارج از کشور رقابت کنیم.

وی افزود: زمانی که صنعت بازی ایران شروع به کار کرد، ترکیه حتی وجود نداشت، اما امروز به یک قطب بازی‌سازی تبدیل شده است. یا دبی که اکنون تلاش می‌کند قطب بازی‌سازی خاورمیانه شود. به نظر من، این موقعیت می‌توانست و می‌تواند متعلق به ایران باشد.