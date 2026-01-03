بازی «آنها»، سفر روانشناختی در مرز واقعیت و نوستالژی

به گزارش خبرنگار مهر؛ بازی «آنها» ترکیبی هوشمندانه از دو سبک متفاوت است، از یک سو با بخش اول شخص و گرافیک سه‌بعدی واقع‌گرایانه، فضایی دلهره‌آور و روانشناختی خلق می‌کند و از سوی دیگر، با بخش پلتفرم دوبعدی و گرافیک پیکسلی یادآور بازی‌های نوستالژیک دهه ۹۰ میلادی، چالش‌های کلاسیک را زنده می‌کند.

داستان بازی حول محور شخصیتی به نام «تامی» می‌چرخد که در یک کلوپ بازی قدیمی مرموز گرفتار شده و به تدریج مرز بین واقعیت و دنیای بازی محو می‌شود. بازیکن در طول این سفر نه تنها باید با موانع پلتفرمینگ در دنیای دوبعدی کنار بیاید، بلکه در دنیای سه‌بعدی نیز با مأموریت‌های عجیب و پازل‌های محیطی روبرو می‌شود که او را به رویارویی با عمیق‌ترین ترس‌های درونی‌اش سوق می‌دهد. این روایت چندلایه، با پایان‌های متغیر بر اساس تصمیمات بازیکن، عمق قابل توجهی به تجربه بازی بخشیده است.

بازی «آنها» علاوه بر جذابیت‌های روایی و مکانیکی، اهداف مفهومی عمیقی را نیز دنبال می‌کند. این اثر با الهام از مفاهیم قرآنی، بر تأثیر تصمیمات انسان بر سرنوشت و اهمیت پرهیز از وسوسه‌های شیطانی تأکید دارد. همچنین، پیامی آموزشی برای والدین دربارهٔ تأثیر انتخاب بازی‌های نامناسب بر روحیه و ذهن کودکان را در لایه‌های داستان خود جای داده است.

از ویژگی‌های این بازی می‌توان به یک بازی ویدیویی کوتاه (۱ ساعت)، گیم‌پلی اول شخص به همراه عناصر پلتفرمینگ دوبعدی، داستانی عمیق و جذاب با حوادث هیجان انگیز، محیط‌های سه‌بعدی مرموز و درگیر کننده، پیدا کردن اشیای پنهان، معماهای متنوع، دشمنان متفاوت و دارای پنج پایان متفاوت است.

با توجه به استقبال اولیه شامل بیش از ۲۰ هزار لیست علاقه‌مندی پیش از عرضه، هزاران بازدید روزانه و رضایت بالای ۹۰ درصدی مخاطبان در تست‌های اولیه این پروژه به عنوان یکی از بازی‌های مورد انتظار توسط بازیکنان در سال ۲۰۲۵ میلادی شناخته می‌شود و انتظار می‌رود در فهرست برترین‌های سال قرار گیرد.