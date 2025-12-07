بقایی: فیفا باید به وظایف خود برای رفع موانع جام جهانی عمل کند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی در نشست خبری، ضمن تبریک روز دانشجو، اظهار داشت: یکی از تحولات مهم نه فقط برای ما بلکه برای جامعه بین المللی و جنوب جهانی و همه کشورهایی که قائل به حاکمیت قانون در روابط بین الملل هستند، تعیین روز ۴ دسامبر به عنوان روز بین المللی اقدامات قهرآمیز بین المللی است. این قطعنامه به شماره ۷۹۲۹۳ امسال به تصویب رسید. اولین نشست برای بزرگداشت این روز در سازمان ملل برگزار شد که این خود نشانه نگرانی جامعه جهانی به روش‌های قهرآمیز است که به نظر این تحول را باید بسیار بزرگ داشت و در مورد آن نوشت.

۴۰۰ فلسطینی بی گناه پس از آتش بس جانشان را از دست دادند

وی ادامه داد: در منطقه ما وضعیت ناگواری را در غزه شاهدیم. قریب به ۴۰۰ فلسطینی بی گناه پس از آتش بس جانشان را از دست دادند. نهادهای بین المللی و اشخاص دارای مسئولیت بین المللی مثل گزارشگر حقوق بشر فلسطینیان به شدت مورد تهدید قرار گرفتند. امیدواریم جامعه جهانی هرچه سریع‌تر اقدام عاجل برای توقف رژیم در غزه و سایر کشورهای منطقه را اتخاذ کند.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد انتشار سند جدید امنیت ملی آمریکا، گفت: قاعدتاً این سند را بررسی خواهیم کرد. از اولین نگاه مشخص هست که این سند خیلی عریان و هر آنچه را که در سالیان گذشته دولت‌های آمریکا دنبالش بودند را صادقانه بیان کردند. همه دغدغه شأن در غرب آسیا دسترسی به منابع انرژی و تأمین امنیت اسرائیل است. از فحوای این سند می‌توانیم ارزیابی کنیم که آمریکا خودش را در جایگاه داوری در کشورهای جهان قرار داده که هیچ طرفی نمی‌پذیرد. این سند بیش از آن که سند امنیت ملی آمریکا باشد، سند امنیت ملی رژیم صهیونیستی است. این خود به معنای همدستی آمریکا در جنایات رژیم است. خود سند بویژه در مورد افتخار کردن به حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، نشانگر پذیرش مسؤولیت بین المللی آمریکا در قبال این حمله است.

تردیدی در حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه نیست

وی در مورد ادعاها پیرامون جزایر سه‌گانه ایران، افزود: در مورد جزایر موضع ما روشن است و به لحاظ تاریخی و حقوقی تردیدی در حاکمیت ایران بر این جزایر نیست. این بیانیه تکرار ادعاهایی است که در بیانیه‌های مختلف امارات و شورای همکاری خلیج فارس وجود داشته است و این ادعاها تکرار ادعاهای قبلی است. ما به هیچ عنوان چنین ادعاهایی را نمی‌پذیریم. واکنش مسؤولین داخلی به این موضوع امری طبیعی است و هر ایرانی نسبت به امنیت ملی حساس است. توصیه ما این است که کشورهای حاشیه خلیج فارس در کفتارها طوری عمل شود که آب به آسیاب دشمن (رژیم صهیونیستی) نریزیم. ایران پایبند به روابط خوب به حسن همجواری با کشورهای منطقه است.

وی در مورد وجود میانجی برای ارتباط با آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت: با آژانس در تماس هستیم. ما عضو معاهده ان پی تی هستیم و تماس‌ها از طریق نمایندگی مان در وین با آژانس وجود دارد. اینکه طرف‌های دیگر در گفتگوهای دیگر با آژانس بحث کنند خیلی موضوع عجیبی نیست. اینکه بگوییم که بحث میانجی وجود دارد این‌طور نیست.

هیچ‌گونه دخالت در امور داخلی لبنان نداریم

بقایی در مورد ادعاها پیرامون دخالت‌های ایران در مسائل مربوط به حزب الله لبنان، تصریح کرد: ما هیچ‌گونه دخالت در امور داخلی لبنان نداریم، حزب الله یک بخش ریشه دار در جامعه لبنان است. اینکه ما همواره دغدغه صلح و امنیت در منطقه را داریم، این را نباید به معنای مداخله در امور داخلی هیچ کشوری قرار داد. همانطور که آقای وزیر اعلام کردند ما آمادگی کامل برای گفتگوی دوجانبه با مقامات لبنان داریم. تصمیم‌گیری در مورد موضوعات لبنان و بحث راهبرد دفاعی باید از طریق گفتگو تصمیم‌گیری شود و بحث سلاح لبنان موضوعی است که خود حزب الله لبنان باید موضع گیری کند.

سخنگوی وزارت خارجه درباره رد و بدل شدن پیام بین ایران و آمریکا توسط کشورهای دیگر گفت: اینکه مقام‌های دیگر در منطقه پیغامی بیاورند امر رایجی است. کانال رسمی ارتباطی ما دفتر حفاظت منافع آمریکا در ایران یعنی سفارت سوئیس است.

صحبت آمریکا از مذاکره چیزی جز دیکته کردن نیست

وی در مورد ادعاهای تام باراک علیه ایران، تصریح کرد: این امر واضحی بوده است. دولت‌های آمریکا همواره تلاش برای مداخله در امور داخلی ایران داشتند و آن چیزی که خودشان از تغییر نظام نام می‌برند، خودش پذیرش اقدام آمریکا برای نقض حاکمیت ملی یک کشور است. مداخله آمریکا در امور ایران سابقه طولانی دارد و صحبت از مذاکره چیزی جز دیکته کردن نیست. آمریکا باید رویکردش را تغییر دهد که ما می‌دانیم تغییر عادت دشوار یا محال است.

بقایی درباره اقدام عراق برای مسدودسازی دارایی‌های حزب الله و انصارالله، افزود: مقامات عراق اعلام رسمی کردند و برای ما هم گفته مقامات ملاک است. برای همه ملت‌ها روشن است که حزب الله برای امر قانونی و مشروع دارند مبارزه می‌کنند و طبق حقوق بین‌الملل اینها جز نهضت‌های آزادی بخش هستند.

بسیار نگران از تداوم تنش بین پاکستان و افغانستان هستیم

سخنگوی وزارتخارجه در مورد تلاش‌های ایران برای کاهش تنش بین پاکستان و افغانستان، عنوان کرد: ما بسیار نگران از تداوم تنش هستیم. به این دلیل اینکه ما با هر دو کشور دارای قرابت فرهنگی و دینی هستیم و همچنین مرز مشترک داریم. هرگونه ناامنی برای ما هم مضر است. در همان روزهای نخست ما آمادگی خود برای هرگونه کمک را اعلام کردیم. این مسیر، مسیر مستمری است. ما با هر دو طرف ارتباط داریم. در سفر آقای لاریجانی به پاکستان این موضوع مطرح شده است. ما برای کاهش تنش تلاش می‌کنیم.

سفر رئیس‌جمهور به ترکمنستان و قزاقستان ظرف روزهای آینده

وی در مورد سفر امروز عراقچی به جمهوری آذربایجان، گفت: عراقچی فردا دیدارهایی با رئیس‌جمهور و وزیر خارجه آذربایجان خواهد داشت. تلاش داریم از قِبل تحرکات و رفت و آمدها روابط را گسترش دهیم و تلاش کنیم برای صلح و ثبات در منطقه قفقاز که برای ما هم مهم است. سفر رئیس‌جمهور به ترکمنستان و قزاقستان ظرف روزهای آینده انجام خواهد شد. در سطح وزارت خارجه هفته‌های آینده دیداری با مقام‌های عالی‌رتبه بلاروس و روسیه خواهیم داشت و عراقچی سفری به روسیه و بلاروس خواهد داشت در ادامه رایزنی‌های مستمری که با این دو کشور وجود دارد.

اسرائیل متعلق به منطقه نیست

بقایی در مورد خاورمیانه جدید، افزود: ما جایگاه و نقش مان در منطقه تأمین است. ایران میراث دار یک تمدن دیرپا و صاحب یک فرهنگ غنی است که در طول زمان به خوبی یاد گرفته که چگونه خود را با شرایط تطبیق دهد. موضوعی که باید دغدغه کشورهای منطقه باشد سیطره طلبی رژیم است. تنها طرفی که خاک دو کشور منطقه را در اشغال خود دارد، در این دوسال به اندازه ۱۲ بمب اتم که در هیروشیما استفاده شد در غزه بمب ریخته است. اصرار بر جنگ‌های بی پایان علیه ملت‌های منطقه دارد لذا نشان می‌دهد اسرائیل متعلق به منطقه نیست.

فیفا باید به وظایف خود برای رفع موانع جام جهانی عمل کند

بقایی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه همزمان با مراسم قرعه کشی جام جهانی و اهدای جایزه صلح فیفا به ترامپ، شاهدیم که آمریکا اعلام کرده به تماشاچیان ایرانی ویزا نخواهد داد. موضع دستگاه دیپلماسی چیست؟ گفت: به عنوان کشور برگزارکننده، طبق مقررات فیفا، آمریکا موظف است شرایط لازم برای حضور تیم‌های شرکت‌کننده، مربیان و همه اعضای هیئت مربوطه را فراهم کند. این یک تعهد بین‌المللی است که همزمان با اعطای مقام میزبانی به یک کشور باید پذیرفته شود و نقض آن مسئولیت بین‌المللی آمریکا را در پی دارد. ما مراتب اعتراض خود را نسبت به اقدام آمریکا در خودداری از صدور روادید برای اعضای هیئت اعزامی ایران جهت شرکت در مراسم قرعه‌کشی اعلام کرده‌ایم. انتظار ایران کاملاً قانونی و منطقی است که فیفا به عنوان نهاد برگزارکننده و متولی جام جهانی، وظایف خود را در این زمینه انجام دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد برگزاری جشنواره بین المللی فیلم فجر در شیراز، گفت: جشنواره بین‌المللی فیلم فجر هر سال برگزار می‌شود و امسال چهل‌وسومین دوره آن بود. آنچه بخش بین‌الملل را امسال از سال‌های گذشته متمایز کرد، برگزاری این بخش در شیراز و خارج از پایتخت بود. شیراز، همان‌گونه که بهتر از من می‌دانید، یکی از مهم‌ترین مراکز تمدنی، فرهنگی و هنری کشور است. سینما و هنر نیز از ابزارهای مهم ارتباطی ما با جهان و از بهترین راه‌ها برای معرفی فرهنگ غنی ایرانی به جامعه جهانی محسوب می‌شود. به نظر من برگزاری این رویداد در شهری تاریخی و تمدنی مانند شیراز بسیار معنادار بود. این رویداد در سطح بسیار خوبی برگزار شد و امیدواریم این روند از طریق برگزاری مستمر رویدادهای فرهنگی و هنری مشابه در بخش‌های مختلف کشور ادامه پیدا کند.

وی در مورد بحث پرونده کرسنت گفت: پرونده کرسنت از ابتدا توسط بخش حقوقی وزارت نفت و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری پیگیری شده است. هر زمان که از وزارت امور خارجه درخواست کمک یا مشاوره شده، ما بدون هیچ کوتاهی همکاری لازم را ارائه کرده‌ایم.با این حال، مدیریت و مسئولیت اصلی این پرونده همچنان بر عهده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و بخش حقوقی وزارت نفت است.

بقایی درمورد تماس وزیر خارجه مصر با عراقچی، عنوان کرد: تماس با همتای مصری در ادامه تماس‌های گذشته بود و در خصوص فلسطین صحبت شد. موضوع کوچ اجباری مردم فلسطین مورد اعتراض قرار گرفته است. نقض‌های فاحش آتش بس در لبنان بسیار نگران کننده است. در خصوص مناسبات دوجانبه تفاهم شد، و دور جدید مشورت‌های سیاسی دو کشور به زودی برگزار شود. در خصوص موضوع هسته‌ای هم همیشه مصر مساعی جمعی را به کار می‌گیرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد بحران ونزوئلا، افزود: این کشور عضو سازمان ملل است و قاعدتاً از حق برای دفاع از خودش نسبت به هرگونه تعرض خارجی برخوردار است. ما بارها با ونزوئلا ابراز همدردی کردیم و اقدام علیه ونزوئلا نوعی قلدرمآبی است. ما رابطه خوبی با ونزوئلا داریم. ما هماهنگی و همکاری با این کشور در نهادهای بین‌المللی داریم. اگر نسبت به تهدیدات علیه ونزوئلا اقدامی نشود، می‌تواند سنگ بنای قانون شکنی جدیدی را در سطح بین‌المللی بگذارد.

سخنگوی وزارت خارجه درباره گفتگو با کشورها نسبت به اقدام علیه حاکمیت ملی ایران گفت: ما در مورد تعرض به حاکمیت‌مان، شامل فضای کشور حتماً مماشاتی نداریم. همواره به کشورهای منطقه نسبت به سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از فضای آنان هشدار دادیم. ما به صورت مستدل هر موردی را پیگیری می‌کنیم و هر مستندی که دریافت کنیم حتماً بدون رودربایستی با هر کشوری که باشد مطرح می‌کنیم.

بقایی درباره گزارش‌های جدید علیه جفری اپستین، عنوان کرد: این نشان می‌دهد فعالیت‌های اپستین فقط قاچاق نبوده و در زمینه منطقه‌ای هم عمل می‌کرده، آن هم در مشارکت و اقدام با رژیم صهیونیستی علیه ایران. این گزارش جدید معنادار است که دشمنان ملت ایران از چه قماشی هستند.

برای وزارت خارجه ملاک منافع ملی است

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به انتقادات از وزارت خارجه درباره عملکردش در حوزه مذاکرات گفت: برای وزارت خارجه ملاک منافع ملی است. تعریف از منافع ملی در مراجع ذی‌ربط تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد. ما با توجه به وضعیت موجود و با مشورت‌ها مواضع خود را تبیین می‌کنیم، اما تصمیم‌گیری در نهادهای بالادستی صورت می‌گیرد. شورای عالی امنیت ملی همیشه در تصمیم گیری بوده است. ما پیشنهادات را بهره می‌بریم.

از هیچ کوششی برای تقویت توان دفاعی خود فروگذار نیستیم

وی درباره بازگشایی بزرگترین کنسولگری جدید آمریکا در اقلیم کردستان، تصریح کرد: ایران با دقت همه تحولات را رصد می‌کند. ما می‌دانیم که حضور آمریکا در منطقه همیشه همراه با ناامنی و ایجاد اختلاف در منطقه بوده است. ما همه را دعوت به هوشیاری در قبال اقدامات آمریکا می‌کنیم و همچنین از هیچ کوششی برای تقویت توان دفاعی خود فروگذار نیستیم.

ظرف روزهای آینده حدود ۵۵ نفر اتباع ایرانی حاضر در آمریکا باز خواهند گشت

سخنگوی وزارت خارجه در مورد بازگشت ایرانیان از آمریکا و بدرفتاری با ایرانیان، بیان کرد: ایرانیانی که بازگردانده شدند از آمریکا ظاهراً به دلایل قانونی و نقض قوانین مهاجرانی بوده است، البته اینگونه ادعا کرده‌اند. فشارها و آزار و اذیت علیه مهاجران در آمریکا تشدید شده است. این گروه، دومین گروهی است که توسط آمریکا بازگردانده می‌شوند.این ایرانیان تمایل خودشان را برای بازگشت به میهن اعلام کرده‌اند و ظرف روزهای آینده حدود ۵۵ نفر اتباع ایرانی باز خواهند گشت. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در یکسال اخیر بیش از ۵۰۰ هزار نفر از اتباع مختلف به کشورهای خود بازگردانده شدند.