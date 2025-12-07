به گزارش خبرنگار مهر، شروین اسبقیان پس از برگزاری مجمع فدراسیون روئینگ که با انتخاب محسن شادی به عنوان اولین رئیس این فدراسیون همراه بود گفت: این که ۳۸ عضو مجمع رأی کاملی به آقای شادی دادند نشان می‌دهد که اعتماد کاملی به ایشان وجود دارد و شادی هم باید پاسخ این اعتماد را با عملکرد و تأثیرگذاری خوبش بدهد.

وی با بیان این که امیدوار است اتفاقات خوبی در روئینگ ایران رخ دهد گفت: با توجه به این که آقای دکتر دنیامالی خودشان هشت سال در این فدراسیون حضور داشته و تجربیات ارزشمندی دارند، تلاش خواهیم کرد حمایت‌های لازم از روئینگ را داشته باشیم تا اتفاقات خوبی در آن رخ دهد.

معاون وزیر ورزش در مورد ابطال برخی انتخابات فدراسیون‌ها نیز گفت: این که در انتخابات ورزشی یا غیرورزشی ابهاماتی وجود داشته باشد طبیعی است اما این که در دوره مدیریت آقای دکتر دنیامالی و بنده انتخاباتی ابطال نشده است که این نشان می‌دهد ما با نهایت دقت مجامع را برگزار می‌کنیم. شکوائیه‌ها همیشه هست و ما هم احترام می‌گذاریم اما این که در مورد این انتخابات موردی پیش بیاید تاکنون موردی مطرح نشده است.

سیدشروین اسبقیان با اشاره به حمایت‌هایی که از تیم ملی فوتبال صورت گرفته است گفت: وقتی آقای دکتر پزشکیان به همراه وزیر ورزش به تمرین تیم ملی می‌روند و با بازیکنان و کادر فنی دیدار می‌کنند یعنی این که حمایت کامل صورت گرفته است. وقتی هم با آقای قلعه نویی صحبت می‌کردم ایشان ابراز امیدواری کردند که ما به دور بعدی صعود خواهیم کرد و افتخار دیگری برای ورزش ایران رقم خواهد خورد.

وی در مورد برگزاری دو ماراتن در کیش و اتفاقاتی که پیرامون آن رخ داده است، گفت: باید از مجموعه مدیریتی منطقه آزاد تشکر کنم که همواره ورزش کشور را مورد حمایت قرار داده اند. مدیریت این منطقه برای برگزاری کلیه اردوهای تیم‌های ملی اعلام آمادگی کرده اند. ما به عنوان وزارت ورزش تلاش‌های دوستان را مورد توجه قرار می‌دهیم. موضوعاتی هم که آنجا اتفاق رخ داده قابل بررسی است و با تدبیر دوستان حل و فصل خواهد شد.