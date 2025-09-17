پیروزی رویایی لیورپول در تئاتر آنفیلد؛ پاریس خط و نشان کشید

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای هفته اول لیگ قهرمانان اروپا چهارشنبه شب از ساعت ۲۲:۳۰ پیگیری شد که در یکی از مهمترین بازیها لیورپول در آنفیلد، ورزشگاه اختصاصی خود توانست ۳ بر ۲ اتلتیکو مادرید را در دیداری هیجان انگیز شکست دهد.
رابرتسون (۴) و محمد صلاح (۶) برای لیورپول گل زدند، اما در ادامه روخی بلانکو توسط مارکوس یورنته (۴۵ و ۸۱) بازی را به تساوی کشاند و در واپسین ثانیههای این دیدار ویرژیل فن دایک گل پیروزی بخش لیورپول را به ثمر رساند تا میزبان پیروزی خود را جشن بگیرد.
پاری سن ژرمن با ۴ گلی که مقابل آتالانتا به ثمر رساند، دیدار پر گل دیگری را رقم زد. همچنین اینتر ایتالیا با دو گل میزبان خود آژاکس هلند را برد و بایرن مونیخ هم ۳ بر یک چلسی را شکست داد.
نظر شما