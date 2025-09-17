  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۴۳

پیروزی رویایی لیورپول در تئاتر آنفیلد؛ پاریس خط و نشان کشید

پیروزی رویایی لیورپول در تئاتر آنفیلد؛ پاریس خط و نشان کشید

هفته اول رقایت های لیگ قهرمانان اروپا با بردهای های جذاب لیورپول و پاری سن ژرمن همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته اول لیگ قهرمانان اروپا چهارشنبه شب از ساعت ۲۲:۳۰ پیگیری شد که در یکی از مهم‌ترین بازی‌ها لیورپول در آنفیلد، ورزشگاه اختصاصی خود توانست ۳ بر ۲ اتلتیکو مادرید را در دیداری هیجان انگیز شکست دهد.

رابرتسون (۴) و محمد صلاح (۶) برای لیورپول گل زدند، اما در ادامه روخی بلانکو توسط مارکوس یورنته (۴۵ و ۸۱) بازی را به تساوی کشاند و در واپسین ثانیه‌های این دیدار ویرژیل فن دایک گل پیروزی بخش لیورپول را به ثمر رساند تا میزبان پیروزی خود را جشن بگیرد.

پاری سن ژرمن با ۴ گلی که مقابل آتالانتا به ثمر رساند، دیدار پر گل دیگری را رقم زد. همچنین اینتر ایتالیا با دو گل میزبان خود آژاکس هلند را برد و بایرن مونیخ هم ۳ بر یک چلسی را شکست داد.

کد خبر 6593278

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها