گلشن: ۶۲ درصد اشتغال تعهد شده در لنگرود تحقق یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن ظهر یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت اشتغال شهرستان لنگرود اظهار کرد: با تلاش همه دستگاه‌های اجرایی و همکاری بانک‌های شهرستان، ۶۲ درصد اشتغال تعهد شده محقق شده است، اما با توجه به ظرفیت‌های بخش کشاورزی و گردشگری، اطمینان دارم این میزان بیشتر از ارقام ثبت شده است و از مدیران دستگاه‌های اجرایی درخواست دارم موارد خود را حتماً ثبت کنند.

وی افزود: در حوزه ایجاد اشتغال نباید تنها به پرداخت تسهیلات دلخوش باشیم، بلکه تمرکز اصلی باید بر جذب سرمایه‌گذار باشد. خوشبختانه شهرستان در بخش‌های عمرانی و زیرساختی وضعیت خوبی دارد و می‌توانیم اقدامات مؤثری در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و کشاورزی داشته باشیم.

فرماندار لنگرود از مدیران بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی خواست که سرمایه‌گذاران بالقوه را معرفی کنند و تصریح کرد: سرمایه‌گذاری حتی به اندازه نصف تعهد اشتغال محقق شده می‌تواند اشتغال واقعی قابل توجهی ایجاد کند. حمایت‌های لازم از سرمایه‌گذاران در شهرستان انجام خواهد شد.

گلشن همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسات اختصاصی با بهزیستی و کمیته امداد خبر داد و گفت: در این جلسات پرونده به پرونده بررسی خواهد شد تا مشکلات هر پرونده شناسایی و با همکاری بانک‌ها و دستگاه‌ها رفع شود.

وی با اشاره به پیگیری ایجاد مرکز تحقیقات کشاورزی شهرستان بیان کرد: جلسه‌ای با رئیس جهاد دانشگاهی استان برای راه‌اندازی این مرکز برگزار می‌کنم تا از منابع و تسهیلات موجود در حوزه گردشگری و کشاورزی استفاده کنیم.

فرماندار لنگرود در پایان از تلاش مدیران دستگاه‌ها و بانک‌ها قدردانی کرد و تاکید نمود که از جلسه بعدی، بررسی اشتغال به صورت جزئی و پرونده‌محور انجام شود تا روند تحقق تعهدات شفاف‌تر و دقیق‌تر باشد.