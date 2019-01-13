پرداخت۲۶میلیاردی تسهیلات اشتغالزایی در لنگرود/ایجاد ۵۶۶ فرصت شغلی

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی بعدازظهر یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان گیلان که در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان لنگرود برگزار شد، اظهارکرد: اشتغال یکی از دغدغه‌های مهم در کشور است.

وی یکی از مطمئن‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها در شرایط موجود را حوزه گردشگری عنوان کرد و گفت: توجه به حوزه گردشگری تنها در زمینه ساخت هتل و یا هتلداری نیست بلکه باید طرح های متنوعی در این حوزه تدوین و اجرایی شود.

نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهرک‌های صنعتی استان گیلان و شهرستان لنگرود در خارج از شهرها قرار دارند، افزود: طرح‌های گردشگری در شهرستان لنگرود برای دریافت تسهیلات گردشگری ارائه شده است که یکی از این طرح ها برای ۳۰۰ نفر اشتغال ایجاد می کند.

ارائه ۲۴۲ طرح اشتغالزایی در لنگرود

در ادامه سرپرست فرمانداری لنگرود در این نشست با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه اشتغالزایی در این شهرستان، اظهارکرد: به رغم همه اقدامات صورت گرفته شهرستان لنگرود نیازمند توجه بیشتر از سوی مسئولان است.

محمد رنجبر با بیان اینکه شهرستان لنگرود بیش از ۲۴۰ روستا دارد، گفت: مردمان این روستاها بیشتر در زمینه کشاورزی، دامداری فعال بوده و می توان با اجرای طرح های اشتغالزایی مناسب شاهد توسعه و رونق انها باشیم.

وی با اشاره به ارائه ۲۴۲ طرح اشتغالزایی در شهرستان لنگرود، افزود: ۲۶ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی به این طرح‌ها اختصاص یافته که برای ۵۶۶ نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.

پرداخت ۱۰۷ میلیاردی تسهیلات اشتغالزایی از سوی بانک کشاورزی گیلان

رئیس بانک کشاورزی گیلان نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه این بانک تاکنون ۱۰۷میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک کشاورزی استان پرداخت شده است، اظهارکرد: از نظر تعداد پروژه رتبه دوم بعداز استان کرمان مربوط به استان گیلان است.

رضا طاهری به جایگاه هفتم استان گیلان از نظر پرداخت تسهیلات در کشور اشاره کرد و افزود: ۶۲ درصد پرداختی استان گیلان در حوزه اشتغال مربوط به بانک کشاورزی لست.

وی به وضعیت شهرستان لنگرود در این زمینه اشاره و تصریح‌کرد: از ۲۶ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در حوزه توسعه و اشتغال در شهرستان لنگرود ۲۰میلیارد تومان آن مربوط به بانک کشاورزی بوده است.