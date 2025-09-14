کرمانشاه در مسیر نامزدی پایتخت کتاب ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر تیموری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه عصر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی که با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولان فرهنگی برگزار شد، با بیان اینکه کتابخانه مرکزی کرمانشاه یکی از مطالبات جدی و بهحق مردم استان است، اظهار داشت: سالهاست این پروژه نیمهتمام باقی مانده، اما با پیگیریهای استاندار و همچنین مصوبه سفر ریاست جمهوری که ۳۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل آن در نظر گرفته شد، امید میرود شاهد بهرهبرداری هرچه سریعتر آن باشیم.
وی افزود: شهرداری کرمانشاه به عنوان متولی پیگیری این پروژه معرفی شده و در سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بازدیدی از کتابخانه مرکزی صورت گرفت و مقرر شد وزارتخانه پیگیریهای لازم را انجام دهد. امیدواریم با همکاری دستگاههای استانی و ملی این مجموعه مهم فرهنگی به بهرهبرداری برسد.
تیموری با اشاره به ظرفیتهای نشر و کتاب در استان کرمانشاه تصریح کرد: در حال حاضر ۹۷ انتشارات فعال در استان وجود دارد که سالانه حدود ۲۵۰ عنوان کتاب منتشر میکنند. همچنین ۱۵۳ کتابفروشی، ۱۲۹ چاپخانه و ۱۳۵ مؤسسه فرهنگی هنری در سطح استان فعالیت دارند. افزون بر این، ۱۳ روستای دوستدار کتاب و حدود ۵۸۰ باشگاه کتاب و کتابخوانی در کرمانشاه شکل گرفته است که در گروههای کوچک ۸ تا ۱۲ نفره فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: بررسیها نشان میدهد کرمانشاه با توجه به این ظرفیتها، یکی از گزینههای جدی برای انتخاب به عنوان پایتخت کتاب ایران است. تاکنون استانهایی مانند اهواز، نیشابور، یزد، کاشان و شیراز به این عنوان دست یافتهاند و استانهایی همچون کرمانشاه، اصفهان، مازندران و گیلان در شمار نامزدها قرار دارند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه با بیان اینکه وجود ۳۸ انجمن ادبی و تعدد کتابخانههای عمومی از جمله شاخصهای مهم انتخاب پایتخت کتاب است، گفت: کرمانشاه قابلیت و ظرفیت لازم را دارد و تلاش همه مجموعههای فرهنگی این است که این عنوان به استان اختصاص یابد.
تیموری همچنین به ضرورت برگزاری نمایشگاه سراسری کتاب در کرمانشاه اشاره کرد و اظهار داشت: سالهاست نمایشگاه کتاب در استان برگزار نمیشود، در حالی که کرمانشاه جزو استانهایی است که ناشران علاقه زیادی به حضور در نمایشگاه آن دارند. بر همین اساس، نامهای به استانداری ارسال کردهایم و امیدواریم با حمایت مسئولان، این رویداد فرهنگی بزرگ امسال در کرمانشاه برگزار شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با همدلی و همکاری دستگاههای فرهنگی و اجرایی استان، بتوانیم زیرساختهای لازم برای توسعه کتاب و کتابخوانی را فراهم کرده و جایگاه شایستهای برای کرمانشاه در سطح ملی رقم بزنیم.
نظر شما