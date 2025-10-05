هوای کرمانشاه تا پایان هفته صاف اما همراه با کاهش دما خواهد بود

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی آخرین داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که تا پایان هفته، جو استان کرمانشاه تحت تأثیر سامانه پرفشار قرار دارد و در بیشتر ساعات روز، هوایی صاف و آرام بر منطقه حاکم خواهد بود.

وی افزود: در برخی از ساعات به‌ویژه در بعدازظهرها، وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود که در نواحی مرزی استان ممکن است با غبار رقیق همراه شود. این پدیده عمدتاً از عصر دوشنبه تا صبح سه‌شنبه نمود بیشتری خواهد داشت و ممکن است دید افقی را در برخی نقاط کاهش دهد.

زورآوند ادامه داد: به‌طور کلی، پایداری جوی موجب می‌شود تا شاهد کاهش پوشش ابر و افزایش تابش روزانه باشیم، اما با نفوذ تدریجی توده هوای خنک از سمت غرب کشور، روند کاهش دما از دوشنبه آغاز و تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان گفت: انتظار می‌رود دمای هوا در بیشتر مناطق بین دو تا چهار درجه کاهش یابد و این روند، به‌ویژه در نواحی سردسیر و کوهستانی محسوس‌تر باشد. وی از شهروندان خواست در ساعات اولیه صبح و اواخر شب، با توجه به خنکی هوا، تمهیدات لازم را برای حفظ سلامتی خود و جلوگیری از آسیب به محصولات کشاورزی بیندیشند.