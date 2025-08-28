افزایش نسبی دما در نواحی گرمسیری استان کرمانشاه

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی استان طی روزهای آینده گفت: در ادامه استقرار شرایط نسبتاً پایدار بر جو منطقه، هوای کرمانشاه همچنان تا اواسط هفته آینده عمدتاً صاف و گاهی همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود: این وضعیت در مناطق مرزی استان و از اواخر وقت روز جمعه تا روز دوشنبه ممکن است در بعضی ساعات با غبار نسبتاً رقیق همراه شود که میتواند دید افقی و کیفیت هوا را در این نقاط کاهش دهد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به روند تغییرات دمایی تصریح کرد: دمای هوا از امروز تا روز دوشنبه در بیشتر نقاط استان به استثنای نواحی گرمسیر تغییر چندانی نخواهد داشت و شرایط نسبتاً یکنواختی را تجربه خواهیم کرد.
زورآوند بیان کرد: لازم به ذکر است که در مناطق گرمسیر استان از فردا تا روز یکشنبه افزایش نسبی دمای هوا پیشبینی میشود که این مسئله میتواند شرایط گرمایی سختتری را در این مناطق ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، قصرشیرین با دمای ۴۴ درجه سانتیگراد و شهرستانهای گیلان غرب و سر پل ذهاب با ۴۳ درجه بهعنوان گرمترین نقاط استان کرمانشاه در روزهای اخیر به ثبت رسیدهاند.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان با توصیه به شهروندان بهویژه ساکنان مناطق گرمسیر تأکید کرد: با توجه به گرمای هوا در این نواحی، رعایت اصول بهداشتی و استفاده از مایعات کافی، همچنین پرهیز از قرار گرفتن در معرض مستقیم نور خورشید در ساعات میانی روز ضروری است.
