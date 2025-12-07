به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسنژاد بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: کلیه مدارس استان تهران در همه مقاطع تحصیلی از روز دوشنبه، ۱۷ آذر به صورت حضوری فعال خواهند بود.
این مسئول افزود: مهدهای کودک و پیش دبستانی فردا دوشنبه تعطیل است و مدیران میبایست، با دورکاری مادران دارای فرزندان پیش دبستانی و مهد کودک موافقت کنند.
وی تأکید کرد: طرح ترافیکی زوج و فرد در تهران همچنان پابرجاست و ادارات و دانشگاهها نیز دایر است.
دبیر این کارگروه همچنین جزئیات محدودیتهای در حال اجرا را اعلام کرد، که بر این اساس:
-تردد کامیونها در سطح شهر به صورت ۲۴ ساعته ممنوع است؛ مگر خودروهای حامل مواد فاسدشدنی و سوخت.
- از روشن نگهداشتن اتوبوسها و مینیبوسها در پایانهها و توقفگاهها باید جلوگیری شود.
- پلیس راهور موظف است از تردد خودروهای دودزا و دارای آلایندگی مشهود ممانعت کند.
- اجرای برنامههای مدیریت ترافیک و نصب دوربینهای هوشمند با جدیت دنبال میشود.
عباسنژاد همچنین گفت: طرح ترافیک زوج و فرد از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ از درب منازل و بدون استثنا در تهران اجرا میشود، همچنین کلیه اصناف به جز اصناف خدماتی از ساعت ۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰ میتوانند فعال باشند.
وی به تصمیمات دیگر در خصوص مقابله با آلودگی هوا نیز اشاره کرد:
- انجام اطلاعرسانی گسترده درباره توصیههای بهداشتی و پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا.
- کاهش سفرهای غیرضروری و استفاده کمتر از خودروهای شخصی.
- ممنوعیت سوزاندن پسماند و شاخ و برگ درختان در تمام مناطق شهری و حریم شهرها.
- نظارت شدیدتر بر واحدهای آلاینده، نوع سوخت نیروگاهها و صنایع.
- ممنوعیت کلیه فعالیتهای عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان تهران
- ممنوعیت صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران.
- توقف فعالیت معادن شن و ماسه و شرکتهای سیمان تهران و سیمان شمال (به استثنای کورههای فاقد آلایندگی).
وی از دانشگاههای علوم پزشکی خواست اقدامات لازم برای آموزش خودمراقبتی و توصیههای بهداشتی را انجام دهند.
نظر شما