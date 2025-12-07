به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس‌نژاد بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: کلیه مدارس استان تهران در همه مقاطع تحصیلی از روز دوشنبه، ۱۷ آذر به صورت حضوری فعال خواهند بود.

این مسئول افزود: مهدهای کودک و پیش دبستانی فردا دوشنبه تعطیل است و مدیران می‌بایست، با دورکاری مادران دارای فرزندان پیش دبستانی و مهد کودک موافقت کنند.

وی تأکید کرد: طرح ترافیکی زوج و فرد در تهران همچنان پابرجاست و ادارات و دانشگاه‌ها نیز دایر است.

دبیر این کارگروه همچنین جزئیات محدودیت‌های در حال اجرا را اعلام کرد، که بر این اساس:

-تردد کامیون‌ها در سطح شهر به صورت ۲۴ ساعته ممنوع است؛ مگر خودروهای حامل مواد فاسدشدنی و سوخت.

- از روشن نگه‌داشتن اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها در پایانه‌ها و توقفگاه‌ها باید جلوگیری شود.

- پلیس راهور موظف است از تردد خودروهای دودزا و دارای آلایندگی مشهود ممانعت کند.

- اجرای برنامه‌های مدیریت ترافیک و نصب دوربین‌های هوشمند با جدیت دنبال می‌شود.

عباس‌نژاد همچنین گفت: طرح ترافیک زوج و فرد از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ از درب منازل و بدون استثنا در تهران اجرا می‌شود، همچنین کلیه اصناف به جز اصناف خدماتی از ساعت ۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰ می‌توانند فعال باشند.

وی به تصمیمات دیگر در خصوص مقابله با آلودگی هوا نیز اشاره کرد:

- انجام اطلاع‌رسانی گسترده درباره توصیه‌های بهداشتی و پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا.

- کاهش سفرهای غیرضروری و استفاده کمتر از خودروهای شخصی.

- ممنوعیت سوزاندن پسماند و شاخ و برگ درختان در تمام مناطق شهری و حریم شهرها.

- نظارت شدیدتر بر واحدهای آلاینده، نوع سوخت نیروگاه‌ها و صنایع.

- ممنوعیت کلیه فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان تهران

- ممنوعیت صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران.

- توقف فعالیت معادن شن و ماسه و شرکت‌های سیمان تهران و سیمان شمال (به استثنای کوره‌های فاقد آلایندگی).

وی از دانشگاه‌های علوم پزشکی خواست اقدامات لازم برای آموزش خودمراقبتی و توصیه‌های بهداشتی را انجام دهند.