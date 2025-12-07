  1. استانها
  2. تهران
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۱

تعطیلی مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌های استان تهران؛طرح زوج و فرد پابرجاست

تهران- دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران از تعطیلی مهدهای کودک و پیش‌دبستانی در استان تهران خبر داد و گفت: طرح ترافیکی زوج و فرد در تهران همچنان پابرجا است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس‌نژاد بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: کلیه مدارس استان تهران در همه مقاطع تحصیلی از روز دوشنبه، ۱۷ آذر به صورت حضوری فعال خواهند بود.

این مسئول افزود: مهدهای کودک و پیش دبستانی فردا دوشنبه تعطیل است و مدیران می‌بایست، با دورکاری مادران دارای فرزندان پیش دبستانی و مهد کودک موافقت کنند.

وی تأکید کرد: طرح ترافیکی زوج و فرد در تهران همچنان پابرجاست و ادارات و دانشگاه‌ها نیز دایر است.

دبیر این کارگروه همچنین جزئیات محدودیت‌های در حال اجرا را اعلام کرد، که بر این اساس:

-تردد کامیون‌ها در سطح شهر به صورت ۲۴ ساعته ممنوع است؛ مگر خودروهای حامل مواد فاسدشدنی و سوخت.

- از روشن نگه‌داشتن اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها در پایانه‌ها و توقفگاه‌ها باید جلوگیری شود.

- پلیس راهور موظف است از تردد خودروهای دودزا و دارای آلایندگی مشهود ممانعت کند.

- اجرای برنامه‌های مدیریت ترافیک و نصب دوربین‌های هوشمند با جدیت دنبال می‌شود.

عباس‌نژاد همچنین گفت: طرح ترافیک زوج و فرد از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ از درب منازل و بدون استثنا در تهران اجرا می‌شود، همچنین کلیه اصناف به جز اصناف خدماتی از ساعت ۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰ می‌توانند فعال باشند.

وی به تصمیمات دیگر در خصوص مقابله با آلودگی هوا نیز اشاره کرد:

- انجام اطلاع‌رسانی گسترده درباره توصیه‌های بهداشتی و پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا.

- کاهش سفرهای غیرضروری و استفاده کمتر از خودروهای شخصی.

- ممنوعیت سوزاندن پسماند و شاخ و برگ درختان در تمام مناطق شهری و حریم شهرها.

- نظارت شدیدتر بر واحدهای آلاینده، نوع سوخت نیروگاه‌ها و صنایع.

- ممنوعیت کلیه فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان تهران

- ممنوعیت صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران.

- توقف فعالیت معادن شن و ماسه و شرکت‌های سیمان تهران و سیمان شمال (به استثنای کوره‌های فاقد آلایندگی).

وی از دانشگاه‌های علوم پزشکی خواست اقدامات لازم برای آموزش خودمراقبتی و توصیه‌های بهداشتی را انجام دهند.

کد خبر 6680959

    • IR ۱۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      2 0
      پاسخ
      جیبشان خالی شده که طرح زوج و فرد ادامه دارد؟!!!
    • داریوش باقری IR ۲۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      2 0
      پاسخ
      تکلیف ما که بچه مدرسه ابتدایی داریم و پلاک فرد چی هست؟ اگر آلودگی هست چرا مدارس ابتدایی را تعطیل نکردند؟ اگر نیست چرا طرح زوج و فرد گذاشتن؟
    • Kavoos1360 IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      2 0
      پاسخ
      یعنی سلطان مدیریت هستیم الان مادران دارای بچه مهدکودک بچه رو ببره باخودش سرکار یا بمونه خونه ماشین ملیاردی بنزین بی کیفیت مازوت سوزی از طرف شما جریمه و کار نکردن تاکسي های اینترنتی برای ما عادلانه است
    • امیرعباس IR ۰۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      فقط میتونم بگم خیلی از ما ها دود شوش داریم

