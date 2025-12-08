به گزارش خبرنگار مهر، رامبد جوان در آخرین قسمت از «کارناوال» خودش بر صندلی دفاعیه این برنامه نشست و درباره نکات مختلف این برنامه توضیح داد.

وی در بخشی از برنامه هم به سوالات خبرنگاران حاضر در برنامه جواب داد.

رامبد جوان در بخشی از این برنامه در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره ایده های جسورانه هنرمندان در این برنامه و اینکه خودش چقدر انتظار چنین ایده هایی را داشته است، بیان کرد: در حال حاضر به عنوان فصل اول، بی‌تردید مهم‌ترین نکته برای ما، به انتها رساندن این پروژه بوده است. ما آغاز کردیم و آن را به پایان رساندیم و این، محوری‌ترین نکته در مورد این پروژه محسوب می‌شود و من از این نکته بسیار راضی هستم. قطعاً در فصل دوم، انتظارات و توقعاتم بالاتر خواهد بود و در آن مرحله می‌توانم با قاطعیت بیشتری پاسخگوی این سوال باشم.

وی اضافه کرد: نکته حائز اهمیت این است که بهترین انتخاب ها برای چنین پروژه ای کارگردانان هستند. کارگردانی بیاید که بتواند پروژه را از صفر تا صد طراحی کند، تمام جزئیات را به دقت بخواهد و عین آن را به صحنه بیاورد. اما نکته کلیدی در مورد کارگردانان مدنظر ما این است که آنان در بازار، فضای تبلیغات و رقابت بین پروژه‌ها و پلتفرم‌های فعلی، چهره‌های شناخته‌شده‌ای محسوب نمی‌شوند. در شرایط کنونی، اغلب ناگزیر به استفاده از سلبریتی‌ها هستید وگرنه اثر مورد توجه قرار نمی‌گیرد و به چشم نمی آید. با بسیاری از کارگردانان شناخته‌شده و مطرح صحبت شد برای مثال، با نوید محمودی و بسیاری دیگر گفتگو کردیم.

جوان در ادامه در پاسخ به اینکه چقدر سراغ هنرمندان رفته و دعوتش را پذیرفته اند، اظهار کرد: در مورد بازیگران نیز باید اشاره کنم که با بیش از ۸۰ درصد از بازیگران معروف، توانمند و سرشناسی که می‌شناسید، ارتباط برقرار شد و من سراغشان رفته ام‌. در نهایت، برخی پاسخ داده اند که این پروژه کار آنها نیست، برخی گفته اند گرفتار هستند، برخی در جلسات حاضر شدند و پس از مدتی تأمل انصراف دادند و برخی نیز همکاری را آغاز کردند، قرارداد بستند، در تمرینات شرکت کردند، اما بعد از ۲ ماه گفته اند که نمی توانند چون این پروژه کاری بسیار پیچیده و دشوار بود.

وی در پایان درباره حضور هنرمندان در فصل بعد یادآور شد: به نظر من در فصل آینده حتی ممکن است شمار بیشتری از این چهره‌ها تمایلی به همکاری نداشته باشند؛ زیرا دفاعیه و مسیر پروژه را دیده‌اند و اینکه اینجا همه یقه می گیرند و با خود می گویند چرا باید کاری را خلق کنی و بعد همه یقه گیری کنند و رای هم ندهند چرا باید بیایم! (با خنده)