دکور «کارناوال» ۱۰۰ میلیارد ‌هزینه داشت؛ تازگی برنامه برای رامبد جوان!

محمد شریفی تهیهکننده برنامه «کارناوال» با اشاره به هدفی که از این پروژه برای سازندگان محقق شد به خبرنگار مهر بیان کرد: «کارناوال» یک پروژه بزرگ و جاهطلبانه است و معتقد هستم در فصل اول توانستیم اتفاق مهمی را رقم بزنیم. «کارناوال» نشان داد هر هنرمندی میتواند ایدهای را که در ذهن دارد، با همراهی بهترین تیمها به صحنه بیاورد.
وی درباره ویژگیهای این پروژه و انتظارات از رامبد جوان اضافه کرد: از نگاه من، این پروژه جذاب و موفق بوده و قطعا در فصلهای بعدی کیفیت آن بالاتر هم خواهد رفت. وسعت «کارناوال» بهقدری بود که برای خود ما و حتی رامبد جوان هم در بخشهایی تازگی داشت. طبیعی است که در چنین پروژهای آزمون و خطا وجود داشته باشد اما هرچه جلوتر رفتیم، برنامه جذابتر شد بهویژه قسمتهای پایانی که از نظر اجرا واقعا در سطح بالایی قرار گرفت.
برخی بازیگران اعلام کردند به فصل دوم میآیند
شریفی در پاسخ به اینکه چرا در میان اجراها بیشتر سینا ساعی سناریوهای جذابی ارائه کرد، گفت: این نکته را قبول ندارم، بامداد افشار، رؤیا میرعلمی، روزبه حصاری و وحید آقاپور هم به نظرم اجراهای درخشانی داشتند. در سالهای اخیر، به ویژه در قالب رئالیتیشوها، حضور بازیگران و هنرمندان سختتر شده و نوعی گارد در میان برخی سلبریتیها شکل گرفته است که به رئالیتیشو نیایند. با این حال، بعد از پخش «کارناوال» شاهد بودیم هنرمندانی که کمتر در چنین برنامههایی حضور داشتند، تمایل بیشتری نشان دادند و خودشان گفتند در فصل دوم هستند. قطعا در فصلهای بعدی، با ترکیب متنوعتر و جذابتری از بازیگران روبهرو خواهیم بود و قشری را خواهیم داشت که کمتر به رئالیتی شوها آمدهاند.
وی درباره بیشترین بخش ساخت پروژه که انرژی گرفته است، توضیح داد: حتماً ساخت دکور و اجراها و مدیریت تماشاگران بخشی از فرایند انرژی بود و یا ضبط برخی قسمتها میطلبید که تا ۲۲ ساعت ادامه داشته باشد.
۱۰۰ میلیارد تومان بابت دکور هزینه شد
تهیهکننده «کارناوال» درباره هزینهها و زمان تولید که گفته شد هر قسمت ۱۵ میلیارد بوده است، گفت: هزینه بزرگی بابت دکور شد که بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بود و بقیه هم هزینه تولید بود که برایش بیشتر از یک سال و نیم زمان صرف شد. همه هزینهای که انجام گرفته است اگر بر ۲۱ قسمتی که تولید شد تقسیم شود بیشتر از آن ۱۵ میلیارد میشود.
وی با اشاره به یک چالش دیگر عنوان کرد: برای پخش هم با چالشهایی مواجه بودیم و سختیهایی داشت با این حال باید تعامل کرد و توقعمان بود با ما هم تعامل شود.
بازیگران فقط بحث را داغ میکردند
شریفی در پاسخ به برخی شائبهها درباره هدایت تماشاگران گفت: ما بازیگرانی در میان تماشاگران داشتهایم اما فقط هدف این بوده که بحث را داغ کنند اما هیچگاه اینگونه نبود به کسی گفته شود چه بگویند. آنها قرار بود فقط به دیگران اعتماد به نفس بدهند که میکروفن را به دست بگیرند. این فضا که از سمت ما کسی شیطنت کند و حرفی بزند اصلاً نبوده است و با روحیه رامبد جوان هم کاملا در تضاد است.
این تهیه کننده در ادامه درباره تولید برنامهای برای استندآپ کمدی مشابه «خنداننده شو» اظهار کرد: این برنامه که داورانش هم معرفی شدهاند چهار مربی یا منتور دارد و ابوطالب حسینی هم مجری آن است.
وی در پایان گفت: این برنامه از اواخر دی کلید میخورد و پخش آن از پلتفرم فیلیمو انجام میشود. مردم عادی امکان حضور در این رقابت را دارند و در قالب ۲۳ قسمت تولید خواهد شد.
