مجید کوهی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، از حوالی ظهر به‌بعد آسمان نیمه‌ابری با وزش باد، گاهی تند، پیش‌بینی می‌شود. در روز یک‌شنبه دمای هوا در سطح استان ۳ تا ۵ درجه کاهش می‌یابد، اما مجدداً در روز دوشنبه ۲۴ آذر دمای هوا چند درجه افزایش خواهد یافت.



وی افزود: از روز سه‌شنبه ۲۵ آذر، با ورود یک سامانه بارشی و سرد، در مناطق جنوبی، نوار شرقی و برخی مناطق مرکزی استان بارش باران و برف آغاز و تا صبح پنج‌شنبه ۲۶ آذر به‌طور متناوب تداوم خواهد داشت. این بارش‌ها همراه با مه هستند.



مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: با توجه به بارش برف، کولاک و مه غلیظ از عصر سه‌شنبه در مناطق کوهستانی جنوب استان، توصیه می‌شود رانندگان محترم ضمن تجهیز وسایل نقلیه به لوازم زمستانی، احتیاط لازم را در تردد داشته باشند.